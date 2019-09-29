Kredi kartında faizler düştü! Peki kredi mi, nakit çekmek mi avantajlı?

Kredi kartları vatandaşın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığı gibi, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartının sayısı 68 milyona dayanmış durumda. Kişi başına ortalama 2 kredi kartı düşüyor. Hayatı kolaylaştıran kartlar bazen vatandaşı sıkıntıya da sokabiliyor. Bunda her ay devreden borçlar ve bu borçlara uygulanan faiz ile avans olarak çekilen nakit için ödenen faizin yüksek olması etkili.

MERKEZ’DEN YENİ HAMLE



Posta Gazetesi'nin haberine göre, daha düne kadar kartla nakit çekim için yüzde 2, nakit gecikme faizi yüzde 2.4 olarak uygulanıyordu. Bir başka deyişle piyasada ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 1.5’in altına düştüğü hatta bazı bankalarda yüzde 1.25’li rakamları telaffuz ettiği bir ortamda karttan nakit çekmenin aylık maliyeti yüzde 40-50 daha yüksekti. Ancak temmuz ve ağustos aylarında faizde 750 puanlık indirime giden Merkez Bankası, dün de kredi kartları işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ



Buna göre; 1 Ekim’den yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) yüzde 2’den yüzde 1.6’ya, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.4’ten yüzde 2’ye indi. Diğer yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.

KULLANIMA NE ZAMAN KAPANIR?



Bir takvim yılı (1’inci aydan 12’inci aya kadar olan dönem) içerisinde 3 kez ‘asgari tutar ödemesi’ geciktirilen kredi kartı nakit kullanıma kapatılır. ‘Üst üste üç kez asgari ödemesi yapılmayan’ kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır. Kapatılan kredi kartının kullanıma açılması için dönem borcunun tamamının ödenmesi gerekiyor.

NAKİT ÇEKMEK NE ZAMAN AVANTAJLI?



Acil nakte ihtiyacınız olduysa ve bu para hesabınızda yoksa en kolay yolu kredi kartıyla ATM’den nakit ya da taksitli avans çekmek. Avansın faizi bu son indirimle yüzde 1.6 oldu. Ödeme gecikirse faiz yüzde 2.4 oluyor. Piyasada yüzde 1.5’in altında değişen faizlerle ihtiyaç kredisi var ama çekeceğiniz kredi tutarı azsa ve kısa vadeli bir ihtiyaçsa bunu kart kullanarak yapmak hızlı bir çözüm.

Bir başka deyişle 1000-2000 lira gibi 10-15 günlük veya 1-2 aylık acil nakit ihtiyaçları için karttan avans çekilebilir. Buna karşılık 9-10 bin lira gibi yüksek nakit çekip 10-12 aylık vadelerle ödenecekse ihtiyaç kredisi maliyet açısından avantajlı. Üstelik taksitli kart avansında vade en çok 12 ay, kredide ise 60 ay. Bir de avansta limit, kart limitiyle sınırlı.

BUNLARI GÖZARDI ETMEYİN



Harcamayı kart limitine göre değil gelirinize göre yapmaya çalışın.Dönem sonu borcunun tamamını ödeyin. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin, çünkü borç sarmalına dönüşür.

Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız, aldığınız ürünün fiyatı astarından pahalıya gelir.İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın. Bankayla ortak yol bulmaya çalışın. O borç her zaman karşınıza çıkacak.Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir avukattan destek alın.

Birden fazla kredi kartıyla uğraşmak yerine limitlerin hepsini tek bir kartta toplayın. Kontrolü daha kolay olur.

EN AZ YÜZDE 30’U ÖDENMELİ



Ekonomiyi canlandırmaya ve vatandaşın elini rahatlatmaya dönük önlemler kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), limite göre belirlenen kredi kartı asgari ödeme tutarını 13 Haziran’da yüzde 30 olarak sabitlemişti. Yeni alınan kredi kartlarında ise bir yıl dolana kadar borcun asgari yüzde 40’ının ödenmesi gerekiyor. Kart borcu geç ödenirse asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en çok aylık yüzde 2 gecikme faizi ödeniyor.

Dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmı için ise en fazla aylık yüzde 1.6 akdi faiz (alışveriş faizi) uygulanabiliyor. Kredi kartı borcu için yasal takip başlatılsa bile akdi ve gecikme faizi oranları üzerinde bir oran, bankalar tarafından yasal olarak uygulanamıyor. Ayrıca akdi ve nakti çekim gecikme faizi her zaman anapara borcu üzerine uygulanabiliyor. Diğer bir deyişle faiz üzerine faiz uygulanamıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Kredi kartı ödenme borcunuzun 2.000 TL ve asgari ödeme tutarının da 600 TL olduğunu varsayalım. Dönem borcunun sadece asgari ödeme tutarının ödemesi durumunda:

Kalan Dönem Borcu: 2.000 TL - 600 TL = 1.400 TL

Önümüzdeki dönem ödenecek faiz: 1.400 TL x Yüzde 1.6 = 22.4 TL

Faiz oranı üzerinden ödenecek vergiler:

(BSMV %5+KKDF %15) 22.4 TL x yüzde 20 = 4.48 TL

Bir sonraki borcunuza eklenecek tutar: 22.4 TL + 4.48 TL = 26.88 TL

Hiç harcama yapmazsanız bir sonraki dönem toplam borcunuz:

26.88 TL +1.400 TL= 1.426,88 TL

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