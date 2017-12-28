Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

Kredi ve Banka Kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye göre 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren tüm kredi kartları onaysızsa internet alışverişlerine kapatılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi ve banka kartı kullanıcısının onay vermemesi durumunda 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren kartlar internet alışverişine kapatılacak.

Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkca 'İnternet alışverişlerine açılsın' şeklinde talep bildirmedikçe tüm bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik işlemlere kapanacak. Kullanıcılar banka mobil uygulamaları ya da internet sitelerinden online işlem merkezlerine girerek onay sürecini gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında çalıştığınız banka ile telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek internet alışverişlerine kartınızın açılmasını ya da kapatılmasını talep edebilirsiniz. Kararın en büyük gerekçesi dolandırıcılık. BDDK, son zamanlarda artan internet dolandırıcılığı ve güvenlik sorunları nedeniyle bu yönde bir karar almıştı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA