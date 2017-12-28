Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

Kredi ve Banka Kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye göre 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren tüm kredi kartları onaysızsa internet alışverişlerine kapatılacak.  

banner396

Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

Kredi ve Banka Kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye göre 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren tüm kredi kartları onaysızsa internet alışverişlerine kapatılacak.  

28 Aralık 2017 Perşembe 11:38
Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

Kredi ve Banka Kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye göre 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren tüm kredi kartları onaysızsa internet alışverişlerine kapatılacak.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi ve banka kartı kullanıcısının onay vermemesi durumunda 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren kartlar internet alışverişine kapatılacak.

Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkca 'İnternet alışverişlerine açılsın' şeklinde talep bildirmedikçe tüm bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik işlemlere kapanacak. Kullanıcılar banka mobil uygulamaları ya da internet sitelerinden online işlem merkezlerine girerek onay sürecini gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında çalıştığınız banka ile telefon üzerinden müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek internet alışverişlerine kartınızın açılmasını ya da kapatılmasını talep edebilirsiniz. Kararın en büyük gerekçesi dolandırıcılık. BDDK, son zamanlarda artan internet dolandırıcılığı ve güvenlik sorunları nedeniyle bu yönde bir karar almıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıKredi KartlarıKredi Kartı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi
Kredi ve Banka Kartı Olanlar Dikkat! Bankalardan Para Puan Açıklaması Geldi !
Kredi ve Banka Kartı Olanlar Dikkat! Bankalardan Para Puan Açıklaması Geldi !
2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor
2018 Asgari Ücret Zammı Konusunda Başbakan Devreye Giriyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim