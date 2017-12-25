Kredi Kartı Kullanıcılarına Son Uyarılar! Bir Kaç Gün İçinde Kullanmazsanız Silinecek

Kredi Kartı Kullanıcılarına Son Uyarılar! 2018'de Siliniyor

Kredi Kartları ve firmaların sadakat kartlarında biriken 100 milyona yakın para puan yılbaşı itibariyle silinme tehlikesiyle baş başa. Tüketicilerden kartlarını kontrol ederek bu miktarları harcamaları öneriliyor.

Kredi kartları ve bazı şirketlerin sadakat kartlarında biriken 'Chip ya da para puan olarak' adlandırılan promosyon puanların silinme tehlikesi var. Milliyette yer alan habere göre Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de 62 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek, "Bir de kurumsal firmaların müşterilerine verdiği sadakat kartları var. Kredi kartları ve sadakat kartlarında alışverişten sonra puan birikiyor. Bunlara para puan diyoruz. Firmalar ve bankalar, yıl sonunda tüketicilerin kazandığı bu puanların bir kısmını siliyor. Vatandaşları bu konuda uyarmak istiyorum. Tüketiciler puanları kontrol etsinler. Bu mağduriyetin toplam bedeli 100 milyon TL’yi buluyor" dedi.

Küçük, "Puanımız silinecek diye ihtiyaçları olmayan ürünleri almasınlar. Ama kontrol edip silinmeden de kullanmaları gerekiyor. Kartların içinde para var mı diye öğrensinler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşülerek durum tespiti yapılabilir. Firmalar ve bankaların da tüketicilere puanlarını silinebileceği konusunda kısa mesaj ve e-posta ile uyarıda bulunması lazım. Bazı kurumsal firmalar bunu yapıyor. Bunlar tüketicilerin kazanılmış hakkı. Tüketicinin ekonomik çıkarları gözetilmeli" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA