Kredi Kartı Kullanıcıları İçin Son Uyarı: Bugün Sona Eriyor

Kredi kartı sahiplerine son uyarı geldi. Online alış veriş yapacaklar için kullanıcı onayı geçtiğimiz yıl zorunlu hale getirildi. Bunu onaylamak için son tarih 17 Ağustos'tu. Anca bir düzenleme yapılmış ve bu tarih 31 Ocak 2018'e uzatılmıştı.

17 Ağustos'ta başvuruların sona ermesinin ardından uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Akben, sürenin bankalardan ve vatandaşlardan gelen yoğun talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için uzatıldığını ifadelerine yer vermişti.

1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşterinin onay vermesi gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışverişlerini artık yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Önce Onay, Sonra Alışveriş

Müşteri kredi kartını teslim aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş için sistemi aktif edecek.

Mevcut kartların online alışveriş onayı için ise son gün 31 Ocak 2018. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekmektedir.

Online alışveriş onayı için 3 yol var. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışına bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.

Kpsscafe.com.tr | Ankara