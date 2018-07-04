Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat ! Kötü Haber Bugün Geldi

Kredi Kartı işlemlerindeki faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğde Merkez Bankası; Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirdi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemleri için uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52 seviyesine gelirken, yabancı para cinsinden uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 seviyesine getirildi. Değişiklikten önce azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34 seviyesinde iken, yabancı para için yüzde 1,97 idi. Faiz artışı bankalar tarafından müşterilere iletilse de milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bu artışı bilmiyor. Konuyu Yeni Şafak Gazetesine değerlendiren Tüketici dernekleri yetkilileri, bu konuda vatandaşları uyarılarda bulundu.

İnsanları kredi kullanmaya yönlendirmenin doğru olmadığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bankanın istediği o zaten. Asgari tutar ödensin ve sürekli faiz olsun. Asgari tutar ödemeyle kredi kartı borcu bitmez. Tam tersine ödedikçe yükselir. Şu an oranı artmış oldu. Bu yüksek bir oran. Gönül istiyor ki hepsini toptan ödemek. Ama ayağını yorganına göre uzat dönemi bitti. Zaten kredi çekilmiş ve borçlu. Mümkün olduğu kadar şu dönemde asgari tutarın tamamını ödeyin demek de çok zor. Yapıyı biliyoruz"

SABIR DÖNEMİ

"Ama ben vatandaşlara 3-4 ay sabretmelerini tavsiye ederim" diyerek sözlerini sürdüren Şahin, şunları kaydetti: 3-4 ay sonra kredi faiz oranlarında bir düşüş olacak gibi görünüyor. Bu piyasa şartlarından dolayı geçici bir uygulama. İnşallah bir sonrakinde düşüş olacak. Ben hemen çekiyim de bunları ödeyim gibi bir sıkıntıya girerse, yüksek faizden aldıkları için birde sözleşmede faiz oranlarını tekrar revize etme hakkı verilmiyor. Onunla uğraşmaktansa çekecekse bile 3 ay sonra çeksinler. Şu an da çekmesinler diye tavsiye ederim."

63 MİLYON 427 KREDİ KARTI VAR

Mart 2018 itibariyle Türkiye'de 63 milyon 427 bin kredi kartı var. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018'in ocak-nisan döneminde yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu. Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 284 bin kişi olarak gerçekleşti. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu.

ASGARİ ÖDEME YAPANLARA KÖTÜ HABER

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Kredi kartı asgari ödemesini yapmak isteyenlere kötü haberi şu şekilde verdi:

"Asgari ödemeyi yapan kişilerin kalan bakiye borçları için yansıtılan kredi kartı borcu faizi de yükselmiş oldu. Asgari ödemesini yapan kişilerin faiz yükü arttı. Bu noktada, tüketicilere önerim, kredi kartı borçlarını asgari ödemesini yaparak döndürmek yerine borcun tamamını bir defada ödemelerini, bunu yapacak kaynakları yoksa daha düşük oranlı faizle temin edilebilen, tüketici kredisi kullanarak, kredi kartı borçlarını kapatmalarıdır."

KREDİYLE KAPATIN

"Şu an 1,35 ile bireysel tüketici kredisi kullanma imkanı varken, kredi kartını ödemeyip, bunu yüksek faizden borçlu olarak bırakmak tüketici lehine değil" diyen Ağaoğlu, şu önerilerde bulundu: "Tüketicilerin kredi kartı ile borç döndürmeyi sonlandırarak, en kısa sürede, imkanları varsa bireysel tüketici kredisi kullanmak suretiyle bu borçlarını kapatmalarını ve daha düşük faiz oranı ile, taksitlerle bunu ödemeleri10 bin liralık kredi kartı borcunu 2 bin lirasını ödeyip 8 bin lirayı yüksek faizle borçlu kalmaktansa tüketici 8 bin lira tüketici kredisi kullanıp daha düşük faiz oranı ve taksitler halinde bunu ödemelidir."

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