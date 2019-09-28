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Kredi Kartı Kullananları Sevindiren Haber!

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. İşte yeni kredi kartı faiz oranları...

Kredi Kartı Kullananları Sevindiren Haber!

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. İşte yeni kredi kartı faiz oranları...

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:48
Kredi Kartı Kullananları Sevindiren Haber!

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları  Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de  yayımlandı. 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz  konusu tebliğin 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.  Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak  aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, yabancı para cinsinden kredi kartı  işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28 şeklinde  değiştirildi.

GECİKME FAİZİ

 Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikler yapıldı:  "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık  azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dir. Yabancı para cinsinden kredi kartı  işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68’dir."

Böylelikle 1 Ekim 2019'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı  işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak.

 Bu arada, 29 Haziran 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB  tarafından 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden  kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00,  aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40; yabancı para cinsinden kredi kartı  işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami  gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmişti.

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