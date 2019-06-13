Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Ödemelerde Değişiklik Yapıldı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun dün kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek taksit sayısını mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarmasının ardından bu kez asgari ödeme tutarında düzenleme yapıldı.

Piyasadaki durgunluk nedeniyle kredi kartıyla harcamaları teşvik amacıyla gidilen değişiklikler doğrultusunda, önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlenmeye göre bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA