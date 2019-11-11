Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102944
ALTIN
272.329
DOLAR
5.7752
STERLIN
7.4002
EURO
6.3716
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Dolandırılmayın! Yeni Yöntem!

'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "tüketicilerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını" istedi.

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Dolandırılmayın! Yeni Yöntem!

'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "tüketicilerin bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını" istedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:18
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Dolandırılmayın! Yeni Yöntem!

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, son günlerde ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, “Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri'nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler” dedi.

Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın kaptırdığı ücreti geri almasının zor olduğunu anlatan Nihat Altay, “Çünkü bu tür vakalara Tüketici Hakem Heyetleri'nin yapacağı bir şey yoktur. Sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Dolandırıcı, yakalansa dahi kaptırılan ücretin geri alınması yine çok zor ihtimaldir.

Kredi kartı yıllık aidatını hiç bir aracı kurum veya vekalet verilmeyen avukat geri alamaz. Kredi kartı ekstrelerine yansıyan yıllık aidatların iade edilmesi için ya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak görüşme yapılması ya da Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilmesi gerekiyor. Ancak 01.05.2014'te çıkan yasa ile bankalar, kredi kartı kullanımından dolayı yıllık 150 TL' ye varan bir ücret kesilebiliyor. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracat edilirse karar tüketici aleyhine çıkacaktır.

Tüketicilerin müşteri hizmetlerini aradığında ise bankaların pek çoğunun bu kesintileri iptal etmediğini görüyoruz. Ancak kredi kartı yıllık aidat ücreti ödenmek istenmiyorsa, bankalardan aidatsız kart talep ederek seçimlilik hakkı kullanılabiliyor. "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesinde, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır" maddesiyle tüketiciler, hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek, aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Banka tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyorsa, aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetine yansıyan aidat tutarının iptali için Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilebilir.” şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2019 13:24
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı kullananlar dikkat dolandırılmayın yeni yöntem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÖTÜ HABER: Emekli ve Memur Maaşları Böyle Eriyecek!
KÖTÜ HABER: Emekli ve Memur Maaşları Böyle Eriyecek!
Biletinizi 39 TL’ye şimdiden alın, ara tatilde eğlencenin tadını çıkarın…
Biletinizi 39 TL’ye şimdiden alın, ara tatilde eğlencenin tadını çıkarın…
Bilişim Teknolojileri Ankara’da Masaya Yatırıldı
Bilişim Teknolojileri Ankara’da Masaya Yatırıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim