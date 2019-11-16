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Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık'ta bitiyor

Alışveriş yapan milyonlarca insan para puan ya da bonus kazandıran sadakat kartları kullanıyor. Bu kartlarda biriken puanların süresi ise yıl sonunda bitiyor. Puanların sıfırlanmasını istemiyorsanız 31 Aralık’tan önce ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın.

Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık'ta bitiyor

Alışveriş yapan milyonlarca insan para puan ya da bonus kazandıran sadakat kartları kullanıyor. Bu kartlarda biriken puanların süresi ise yıl sonunda bitiyor. Puanların sıfırlanmasını istemiyorsanız 31 Aralık’tan önce ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın.

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:52
Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık'ta bitiyor

Market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası ve alışveriş merkezleri gibi birçok işletme, müşterilerinin sadakatini artırmak ve müşterilerini alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar kazandırıyor. Yıl boyunca yapılan alışverişlerde bu para puan, mil puan ve puanlar sadakat kartlarında birikiyor. Ancak pek çok tüketici bu puanların yılsonunda sıfırlanacağını bilmediği için mağdur oluyor.

FİRMALARA KALIYOR

Posta'dan Hülya Caylak'ın haberine göre, firmalar genel uygulama olarak yılsonu itibarıyla yani 31 Aralık’ta kullanılmayan para puanları sıfırlıyor. Böylece para puanlar kartı veren firmaya kalıyor. Sadakat kartlarında toplanan, para puan, mil puan ve puanlar yeni bir mal ve hizmet almaya yetecek kadar birikebiliyor. Uzmanlar, biriken puanların harcanılmasını tavsiye ediyor, çünkü kalan puanlar sonraki yıla aktarılmıyor.

ARAYIP ÖĞRENİN

Bazı firmalar ise müşterilerden gelen talep doğrultusunda para/puanları silmeyebiliyor. Puanların yeni yıla aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek için firmayla iletişime geçin. Eğer aktarılmıyorsa biriken puanlarınızı son güne bırakmadan ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanmanızda fayda var. Bazı firmalar da puanların silinmesine az kala müşterilerini kısa mesaj ya da e-posta yoluyla uyarabiliyor.

EKONOMİK HAREKETLİLİK

Tüketici dernek başkanları da vatandaşları uyararak, “Tüketiciler kartlarını kontrol etmeli. 5 dakikalarını ayırarak yapacakları kontrol sayesinde yüzlerce liralık bir getiri sağlayabilir.

10 ya da 20 lira küçük görünebilir ancak milyonlarca kartta birikenleri düşündüğünüzde ortaya çok ciddi rakamlar çıkacaktır. Aynı zamanda ekonomik hareketlilik de yaşanacaktır” diyor.

SMS'LE BİLGİ VERİYORLAR

Firmaların yanı sıra bankalar da müşterilerinin harcamalarından puan kazandırıyor. Sadakat kartlarının aksine banka kartlarında ve kredi kartlarında biriken puanlar ise silinmiyor. Yani kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerden kazanılan puanlarn herhangi bir süresi yok.

Ancak özel olarak hazırlanan bazı kampanyalarda kazanılan puanların süresi olabiliyor. Bu durumda da genellikle bankalar müşterilerini hem kredi kartı ekstresinde hem de gönderdikleri mesajlarla uyarıyor.

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kredi kartı kullananlar dikkat aralık ta bitiyor
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