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Kredi kartı dolandırıcılığında yeni tehlike! Aman dikkat!

Kredi kartı dolandırıcılarının yeni yöntemini kredi kartı güvenliğini sağlayan bir firma test etti. Sonuçlar ise korkutucu. Dolandırıcılar artık kredi kartınızı ele geçirmeden de sizi borca sokabilir.

Kredi kartı dolandırıcılığında yeni tehlike! Aman dikkat!

Kredi kartı dolandırıcılarının yeni yöntemini kredi kartı güvenliğini sağlayan bir firma test etti. Sonuçlar ise korkutucu. Dolandırıcılar artık kredi kartınızı ele geçirmeden de sizi borca sokabilir.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:37
Kredi kartı dolandırıcılığında yeni tehlike! Aman dikkat!

Temassız kartlar için koruma ekipmanları üreten bir firma, kart verilerini ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek için deney yaptı.

İngiltere'de bir alışveriş merkezinde yapılan gösteride alışveriş yapan insanların çantalarına ve ceplerine tarayıcı cihazı tutarak onların haberi dahi olmadan kart bilgilerini ele geçirdiler.

Ekip daha sonra elde ettikleri bilgileri bir online alışveriş sitesinden telefon almak için kullandı.

Her ne kadar daha sonra kişilere paraları iade edilse de olayın ne kadar rahat gerçekleştirildiği dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tarz hırsızlıklardan kaçınmak için, kartların nerede olduğundan daima haberdar olunmasını sinyal kesici cüzdan ya da kartların kullanılmasını ve hesap işlemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

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kredi kartı dolandırıcılığında yeni tehlike aman dikkat
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