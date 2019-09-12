Kredi Kartı Borcundan Kurtulma Rehberi!

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre; vatandaşın cebinde 67.9 milyon kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı sahibi olan banka müşterisi ise 26 milyon civarında. Bir başka deyişle kişi başına düşen kart sayısı 2’nin üzerinde. Her yıl milyarlarca liralık ödeme kart üzerinden yapılıyor. Kredi kartına, kişinin gelirine göre bir limit belirleniyor. Bu limit ilk yıl için aylık gelirin 2 katını, sonrasında ise 4 katını aşamıyor.

GELİRE GÖRE LİMİT

Kredi kartına tanımlanan limit, aynı zamanda bankanın müşterisine açtığı bir kredi. Yani, taksitlerin ve aylık harcamaların son ödeme gününde ödenmesi şart. Tamamı ödenemiyorsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen asgari tutarın yatırılması gerekiyor. Fakat bazen ödemeler gecikiyor, harcanan limitler gelire göre hesap edilemiyor ve kantarın topuzu kaçınca bütçeyi toparlamak zor oluyor.

KREDİ SİCİLİNİ ETKİLER

Yasal olarak her ay işleyen faiz, ödenemeyen borç nedeniyle bozulan kredi sicili vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor. Kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Kredi kartı olanların bilmesi gereken en önemli güncel detayları, borçtan kurtulmak için ipuçlarını sizin için derledik.

İDARİ TAKİP 2 AY SONRA BAŞLATILIR

Kredi kartı borçları da kredi borçları gibi hukuki yollar ile tahsil ediliyor. Bankalar, öncelikle kişilere kredi kartı borcu olduğunu hatırlatmak amacı ile mesaj atar veya arar.

Eğer borçlu, kartının asgari tutarını arka arkaya 2 ay boyunca ödememişse idari takip süreci başlatılabilir.

Borçlu kişi banka ile görüşerek borcunu ödeyemediğini ileterek borcu için bir yapılandırma talep edebilir. Banka ile görüşülerek yapılandırma için anlaşılmazsa ve borçlu 90 günlük idari takip süresinde borcunu bankaya ödemezse borçlu hakkında yasal takip süreci başlar.

Eğer borçlu yasal takip sürecinde de borcunu ödemez ya da banka ile anlaşarak bir yapılandırmaya gitmezse icra takip süreci başlar.

İcra takibi başlatıldığında borçluya icra dairesinden bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emri gönderildikten sonra 10 gün içerisinde borçlunun kredi kartı borcunu bankaya ödemesi ya da yapılandırma sürecini başlatması gerekir. Borç ödenmezse ve yapılandırma için bir anlaşmaya varılmazsa borçlu için haciz başlatılır.

TAKSİTLER RAHATLATTI

Son dönemde ekonomiyi canlandırmaya dönük önlemler kapsamında BDDK taksit sayılarını artırdı. Hatırlayalım... Kredi kartıyla mobilya alımlarında taksit 12 aydan 18 aya, elektronik eşyada 3 aydan 6 aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 9'dan 12 aya çıkarıldı. Ayrıca havayolları ve konaklama ile ilgili yurtiçine ilişkin harcamalarda 9 aydan 12 aya, vergi ödemelerinde 9’dan 12’ye, elektrikli eşya alımlarında 12’den 18’e yükseltildi. Kuyum harcamalarında ise 4 taksit uygulamasına geçildi. Alışverişe çıkarken bu taksit sayıları aklınızda olsun. Aylık ödemelerinizi planlamanıza yardımcı olur.

GEÇ ÖDEMEDE KAPATILIR FAİZİ KATLANIR

Bir takvim yılı (1’inci aydan 12’nci aya kadar olan dönem) içerisinde 3 kez ‘asgari tutar ödemesi’ geciktirilen kredi kartı nakit kullanıma kapatılır.

Üst üste üç kez asgari ödemesi yapılmayan’ kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır.

Kapatılan kredi kartının kullanıma açılması için dönem borcunun tamamının ödenmesi gerekiyor.

Kart borcu geç ödenirse asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için en fazla aylık yüzde 2.40 gecikme faizi, dönem borcunun asgari ödeme tutarı dışında kalan kısmı için ise en fazla aylık yüzde 2 akdi faiz (alışveriş faizi) uygulanabiliyor.

Kredi kartı borcu için yasal takip başlatılsa bile akdi ve gecikme faizi oranları üzerinde bir oran, bankalar tarafından yasal olarak uygulanamıyor. Ayrıca akdi ve gecikme faizi her zaman anapara borcu üzerine uygulanabiliyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA OLMAZSA

Bankalar yeniden yapılandırma talebinize olumlu yanıt vermezse, şu anda 60 ay vadeye kadar düşük faizli tüketici kredisiyle borçlarınızın tamamını ödeyebilirsiniz. Yüzde 2.40’lık gecikme faizi işleyeceğine yüzde 1.50’den başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi almak daha faydalı bir yöntem. Kredi notunuz düşükse ve bu yüzden kredi çekemiyorsanız, konut ya da aracı ipotek göstererek kredi çekmeniz de mümkün.

BUNU YAPARSAN KARA LİSTE RİSKİ OLUŞUR

Borç zamanında ödenmediği için yasal takip sürecinin başlamasından sonra kredi kartı veya kredi borcu yüzünden en fazla maaşın yüzde 25’ine haciz getirilebilir.

Kartın ödenmeyen borçlarından dolayı kullanıma veya nakit kullanımına kapatılması durumunda ilgili yönetmelik kapsamında ‘tüm dönem borcu’ ödenmediği sürece tekrardan kullanıma veya nakit kullanımına banka tarafından açılamıyor. Dönem borcunun tamamı ödense bile banka kendi inisiyatifinde kredi kartını kullanıma açmayıp iptal de edebilir. Bu değerlendirme kredi kartını istediği kullanıcıya vermek gibi tamamen bankanın inisiyatifinde.

Kredi kartı dönem borcunun asgari ödemesi son ödeme tarihinden bir gün sonra dahi ödense, kredi raporuna geç ödeme olarak geçer ve kredi notunu düşürür.

BÜTÇE YAPTIRAN ÖNERİLER

Kart limitine göre değil gelirinize göre harcama yapın.

Dönem sonu borcunun tamamını ödeyin. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin.

Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız, aldığınız ürünün fiyatı astarından pahalıya malolur.

Acil, küçük tutarlar ve kısa süreli olanlar dışında nakit ihtiyacınızı kredi kartından asla karşılamayın.

İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın irtibata geçin ve mağduriyetinizi samimi olarak anlatın.

Kendi bankanız yapılandırmayı kabul etmezse diğer bankaların kapısını çalın.

Hakkınızda icra takibi başlamışsa, yüksek faizlere itiraz edin. Avukattan destek alın.

Birden fazla kredi kartıyla uğraşmak yerine limitlerin hepsini tek bir kartta toplayın. Ödemesi ve kontrolü kolay olur.

KARTTAN NAKİT AVANTAJLI MI?

Acil nakde ihtiyacınız olduysa ve bu para hesabınızda yoksa en kolay yolu kredi kartıyla ATM’den nakit ya da taksitli avans çekmek. Avansın faizi yüzde 2. Ancak son faiz indiriminden sonra piyasada yüzde 1.5’in altında faizlerle ihtiyaç kredisi bulmak kolay. Dolayısıyla 1000-2000 lira gibi 10-15 günlük acil nakit ihtiyaçları için karttan avans çekilse de 8-10 bin lira gibi yüksek tutar ve uzun vadeli ihtiyaçlar için ihtiyaç kredisi en mantıklısı. Üstelik taksitli kart avasında vade en çok 12 ay, kredide ise 60 ay. İhtiyaca göre avansta limit kredi kartı limitiyle sınırlı.

ÖDEYEMEDİĞİN BORCUNU TRANSFER ET

Kart borcunuzu bir başka bankaya taşıyarak hemen kapatabiliyorsunuz. Buna 'borç transferi' deniyor. Bankalar borcu transfer eden müşteriye ihtiyaç kredisiyle kart borcunun kapatılmasını sağlıyor. Kamu bankaları bu yılın başında 60 aya vadeye kadar yüzde 1.10-1.20 faizlerle kredi vererek kart borcu olanların elini rahatlatmıştı. Özel bankalar da şu anda faizler bu kadar düşük olmasa da borç transferine imkan tanıyor.

ASGARİ TUTAR YÜZDE 30

Önceden limite göre belirlenen kredi kartı asgari tutarı, kart limitine bakılmaksızın 13 Haziran 2019 itibarıyla tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak uygulanıyor. Yeni kredi kartlarında ise bir yıllık sürenin dolmasına kadar borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

BANKADAN YAPILANDIRMA İSTEYİN

Borç sarmalından kurtulamıyorsanız bankadan kaçmak yerine diyaloğa geçin. Bankanızla görüşün ve yapılandırma talep edin.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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