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Kredi Kartı Borcu Yapılandırılabilir mi?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye'de kredi kartı sahipleri arasında elde edilen edilen veriler analiz edildiğinde kişi başı 2,2 adet kart düşüyor. Yani kredi kartı sahiplerinin cüzdanında en az 2 tane kredi kartı bulunuyor. Hesapsızca yapılan harcamalar veya mecburiyetten dolayı çekilen nakit avanslar ödenmediği sürece faiz yüküyle birlikte büyük bir külfet oluşturuyor. Peki kredi kartı borcu yapılandırılabilir mi?

Kredi Kartı Borcu Yapılandırılabilir mi?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye'de kredi kartı sahipleri arasında elde edilen edilen veriler analiz edildiğinde kişi başı 2,2 adet kart düşüyor. Yani kredi kartı sahiplerinin cüzdanında en az 2 tane kredi kartı bulunuyor. Hesapsızca yapılan harcamalar veya mecburiyetten dolayı çekilen nakit avanslar ödenmediği sürece faiz yüküyle birlikte büyük bir külfet oluşturuyor. Peki kredi kartı borcu yapılandırılabilir mi?

20 Kasım 2018 Salı 12:19
Kredi Kartı Borcu Yapılandırılabilir mi?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan son rapora göre Türkiye'de kredi kartı sahipleri arasında elde edilen edilen veriler analiz edildiğinde kişi başı 2,2 adet kart düşüyor. Yani kredi kartı sahiplerinin cüzdanında en az 2 tane kredi kartı bulunuyor. Hesapsızca yapılan harcamalar veya mecburiyetten dolayı çekilen nakit avanslar ödenmediği sürece faiz yüküyle birlikte büyük bir külfet oluşturuyor. Peki kredi kartı borcu yapılandırılabilir mi?

İşte KPSS Cafe olarak kredi kartı borcunun yapılandırılıp yapılandırlmayacağı hususunda mesak edilenleri bu haberimizde bir araya getirdik.

Hükümet bugüne kadar imar barışı, vergi borcu affı, prim borcu affı gibi birçok alanda yapılandırma ve af yasaları çıkardı ancak kredi kartı borçları ve tüketici kredileri ile ilgili hiç bir yapılandırma girişiminde bulunulmadı.

Bu noktada tüketicinin unutulduğunuz söylememiz yanlış olmayacaktır.

Avukat Emel Özer bir televizyon kanalına canlı telefon bağlantısı ile katılarak kanunen kredi kartı borcunun yapılandırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ancak bunun tamamen bankanın kendi insiyatifinde olduğunu ifade etti.

Kredi kartı borcunuzu yapılandırmak için bankaya başvurmanız gerekiyor. Banka talebiniz üzerine kredi kartı borcunuzu taban faizi uygulayarak yeniden yapılandırabilir. Daha açık ifade etmek gerekirse, hali hazırda faiz işlemiş olan ve ödenemeyen borç için banka yeniden taban faizi uygulayarak yeniden yapılandırma yoluna gidiyor.

Örnek vererek açıklayalım;

1000 tl olan kredi kartı borcunuzu 3 ay ödemediğiniz takdirde kartınız kapatılır ve borcunuza banka tarafından belirlenen faiz tutarı uygulanır. Örneğin %20 faiz uygulanırsa kredi kartı borcunuz 1200 tl olarak ödemek zorundasınız. Yeniden yapılandırma talebinde bulunurrsanız taban faiz uygulayacak olan banka 1200 tl üzerinden faiz uygulayarak yeniden yapılandıracaktır. Bankanın %10 taban faiz uyguladığını varsayarsak Kredi kartı borcunuz 1320 TL olacaktır. Buradaki tek önemli husus banka taban faizi uyguladıktan sonra 1320 tl'ye sabitleyerek aylık belirlenen t aksitleri ödemeniz durumunda 1320 tl tamamlandığında borcunuz biter.

Eğer bu noktada borcunuzu ödemez iseniz kredi kartı borcunuz 1320 tl üzerinden yeniden faiz uygulanarak katlanmaya devam eder.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 20.11.2018 15:28
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Xxy 2 saat önce

bankanın önünden dahi geçmeyecen

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