Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

Merkez Bankası’nın faizleri art arda düşürmesiyle birlikte bankalar tarafında da kredi faizlerinde gerileme yaşanmaya başladı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş ise gerçekte müşterilere uygulanan faizlerle uyuşmuyor.

Bankalar tüketici kredisi verirken bazı şartları öne sürerek düşük faizli krediden yararlanmanın önüne geçiyor.

YÜZDE 1.05 FAİZLİ KREDİYİ ÇOK AZ KİŞİ KULLANABİLİYOR



İhtiyaç kredisinde en düşük faiz yüzde 1.05 olurken en yüksek faiz ise yüzde 1.86 olarak öne çıkıyor.

Bankalar öncelikle Findeks notuna göre kredi vermeyi tercih ediyor. 1850 ve üstü kredi notu olanlara kişiye özel faiz oranı adı altında en düşük faizi uygulayarak kredi veriyorlar.

Findeks Kredi Notu 1-1900 arasında değişiyor. Not 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyesi azalıyor.

Örnek olarak yüzde 1.05 faiz ile kredi kullanmak için Findeks notunun 1850 üzerinde olması ve kredinin 12 taksit olması gerekiyor.



Türkiye'nin Findeks not ortalaması ise 1600 puan seviyelerinde bulunuyor.

BANKALARDAN GELEN MESAJLARA DİKKAT



Bankalar müşterilerine acil ihtiyaçlarını karşılamaları için yüksek faizle kredi kullandırma yöntemini seçiyor. Geri ödemesini hesap etmeden kullanılan krediler hem uzun vadeli hem de yüksek faizli oluyor.

Telefonlara gelen mesajlara bakarak kredi başvurusu yapmadan önce daha uygun faizle kredi veren bankaları araştırmak avantaj sağlıyor.

İşte en düşük faizden yararlanmak isteyenlere sunulan şartlar:

-Findeks notunun 1850’nin üzerinde olması.

-Bankaya ait ürünlerden en az 3 tanesine sahip olunması (Kredi kartı, sigorta, fatura ödemesi gibi)

-Kefil sayısının fazlalığı

-12 ay vadede geri ödeme şartı

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?



Kredili Ürün Ödeme Alışkanlıkları (Kredi Notunun yüzde 35’ini oluşturur)



Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltiyor. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor.

Mevcut Hesap ve Borç Durumu (Kredi Notunun yüzde 35’ini oluşturur)



İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

Yeni Kredili Ürün Açılışları (Kredi Notunun yüzde 11’ini oluşturur)



Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun yüzde 10’unu oluşturur)



Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabiliyor.

Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.

PİYASA TAKİP EDİLMELİ



Kredi kullanma niyeti olanlar öncelikle Merkez Bankası’nın atacağı adımları takip etmeli. Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimalinin yüksek olması halinde kredi çekme işlemi Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasına ertelenmeli.



Enflasyondaki sert düşüşle birlikte Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini yüzde 14’e kadar indirdi. Bundan sonraki faiz toplantısı 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek. Enflasyon rakamı ise Ekim ayında yüzde 8.55’e kadar geriledi.

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