Kredi Faiz Oranları Düştü mü? İşte Son Durum!

Kredi faiz oranları ne kadar? Türkiye'deki ekonomi Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçtiğimiz ay kredi faiz oranlarını indirdiğini açıklamasıyla hareketlenmişti. Ev ve araba alarak ihtiyaçlarını gidermek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bireyler de bu müjde niteliğindeki indirim sonrası, konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenme telaşına girerek bir an önce kendileri için en uygun 2019 faiz oranını bulmak istedi. Peki kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

Ziraat, Vakıfbank geçtiğimiz ay faiz oranlarını düşürdü ve kredi çekmek isteyenler de bu açıklamalar sonrası düşük faizli kredilerden faydalanarak ihtiyaçlarını gidermek istedi. Bu süreçte vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar' 'bankaların faiz oranları' 'Ziraat - Vakıfbank - Halkbank kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını aradı. Sizler için derledik. Size en uygun olan kredi faizi için aşağıda yer alan listeyi kontrol edebilirsiniz

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,53

Taşıt kredisi: 1,65

Konut kredisi: 1,28

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1,28

İhtiyaç kredisi: 1,55

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,53

Taşıt kredisi: 1,49

Konut kredisi: 1,28