Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kredi Faiz Oranları Düştü mü? İşte Son Durum!

Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank - Halkbank - Ziraat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları!

Kredi Faiz Oranları Düştü mü? İşte Son Durum!

Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank - Halkbank - Ziraat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları!

28 Mart 2019 Perşembe 10:32
Kredi Faiz Oranları Düştü mü? İşte Son Durum!

Kredi faiz oranları ne kadar? Türkiye'deki ekonomi Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçtiğimiz ay kredi faiz oranlarını indirdiğini açıklamasıyla hareketlenmişti. Ev ve araba alarak ihtiyaçlarını gidermek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bireyler de bu müjde niteliğindeki indirim sonrası, konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenme telaşına girerek bir an önce kendileri için en uygun 2019 faiz oranını bulmak istedi. Peki kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

Ziraat, Vakıfbank geçtiğimiz ay faiz oranlarını düşürdü ve kredi çekmek isteyenler de bu açıklamalar sonrası düşük faizli kredilerden faydalanarak ihtiyaçlarını gidermek istedi. Bu süreçte vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar' 'bankaların faiz oranları' 'Ziraat - Vakıfbank - Halkbank kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını aradı. Sizler için derledik. Size en uygun olan kredi faizi için aşağıda yer alan listeyi kontrol edebilirsiniz

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,53
Taşıt kredisi: 1,65
Konut kredisi: 1,28

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1,28
İhtiyaç kredisi: 1,55

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,53
Taşıt kredisi: 1,49
Konut kredisi: 1,28

Anahtar Kelimeler:
kredi faiz oranları düştü işte son durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. El Araçta KDV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi! İşte Detaylar!
2. El Araçta KDV Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi! İşte Detaylar!
Merkez Bankası’nın Rezerv Varlıkları Arttı! İşte Detaylar!
Merkez Bankası’nın Rezerv Varlıkları Arttı! İşte Detaylar!
Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! İşte Detaylar!
Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! İşte Detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim