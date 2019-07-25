Kredi çekecekler için sevindiren gelişme! Tüketici kredi faizleri düşecek...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atanan Murat Uysal, bugün saat 14:00'da gerçekleşecek toplantı sonrası bankanın faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015’ten bu yana ilk defa indirileceği görüşünde. Ekonomistler, faizde 200 ila 300 baz puanlık düşüş bekliyor. Faiz indirimin kredi faizlerini de düşürmesi tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ HANGİ KREDİLERE YANSIYACAK?

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar, 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 18’e indirilmesini öngördüğünü söyledi. Rabobank ve Capital Economics'ten yabancı ekonomistler de en az 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.

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