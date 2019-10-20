Kredi çekecek olanlar dikkat! Kredi faiz oranları düştü ama...

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kur saldırısı ardından dengelenme disiplin ve değişim süreci ile birlikte ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem vatandaşa yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yandan yapısal reformlar yapılıyor, diğer yandan enflasyon, işsizlik, cari açık gibi alanlarda mücadele başarıyla devam ediyor.



DAHA DA DÜŞER Mİ?

Perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu yeni bir faiz indirimi kararı verebilir. Tahminimiz 150-200 baz puan indirimin olabileceği yönünde. Eylül enflasyonu yüzde 9.26 olurken Merkez Bankası politika faizi yüzde 16.50 seviyesine indirmişti. Aradaki fark ise 7.24. bu fark Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. En son indirimde fark 8.28 olmuştu.

NASIL YANSIR

İlk faiz indirimlerinde kamu bankaları öncülük ederek konutta faizleri 0.99'a otomobilde ise 0.49'a çekmişlerdi. Ardından özel bankalar nazlanarak da olsa faizleri indirdiler. Tüketici kredilerinde kamu bankaları 1.20'lere indirirken özel bankalarda da 1.30'lu rakamlar görülmeye başlandı. Sadece konut kredi stoku son iki ayda 189 milyar TL'ye ulaştı. Yeni faiz indirimiyle birlikte daha aşağı rakamları görülmesi de mümkün. Kredi çekerken dikkat etmemiz gereken konuları da özetleyelim...

MASRAFLARA DİKKAT EDİN: Kredi çekerken sadece faiz oranı değil ek ödemeler de önümüze konuluyor. O yüzden bankaların sunduğu cazip oranları incelerken hangi masrafları istediklerini mutlaka inceleyin. Dosya parası, sigorta ödemesi, tahsis ücreti gibi adlarla ek paralar alınıyor. O yüzden farklı bankalardan teklif alın.

İHTİYACINIZI BELİRLEYİN: Araç ya da konut alacaksanız ya da borç ödeyecekseniz burada ne kadar ihtiyacınız varsa belirlemek gerekiyor. Fazla kredi, fazla borç ve faiz anlamına gelir.

EN KISA VADE EN İYİSİ

Kredide vade çok önemli. Vade arttıkça faiz yükseliyor. O yüzden ödeyebileceğiniz krediyi en az vadeyle almak avantaj kazandırır. Gelirinizi de dikkate alarak bu belirlemeyi yapmalısınız.



KARTTAN ÇEKMEYİN

Kredi kartından nakit çekmek en tehlikeli kredi yöntemi. Bunu yaptığınızda artık günlük olarak faiz ödeyeceğinizi unutmayın. Bankaların açtıkları ek hesaplar da böyle. Kart borcunuzu kapatmak için yüzde 1.20 oranından tüketici kredisi kullanabilir ve yüzde 1.60 ya da yüzde 2.00 oranındaki gecikme faizinden kurtulursunuz.



FİYATLARA İYİ BAKIN

Faizlerin düşmesiyle talebin artması bazı üreticileri zam yapmaya itti. O yüzden alacağınız araba ya da evin daha önceki fiyatlarını araştırıp talep sonrası zam yapılıp yapılmadığından emin olun ve sonra kredi kullanın.

Kaynak; Takvim Gazetesi