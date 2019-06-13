Kredi Borcu Son 17 Yılda 178 Kat Arttı!

Dr. İlhami Özcan Aygun, Maalesef, AKP ve MHP’li vekillerin oyları ile reddedildi. Gırtlağına kadar borca batmış esnafımıza can suyu vermezsek, domino etkisi ile herkes batar” dedi. Aygun, AKP iktidarından önce yazar kasa fırlatan esnafın artık kendini yakmaya başladığına işaret etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, esnafa can suyu vermeyi amaçlayan yasa teklifini TBMM Genel Kurul gündemine soktu. Yasa teklifinin gerekçesini anlatan Aygun, 2002-2019 yıllarının ilk üç ayında vatandaşların tüketici kredisi borcunun 178 kat artarak, 402,8 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayarak, “Bireysel kredi kartı borcu da aynı dönemde 24 kat artarak 104.4 milyar TL’ye fırlamıştır” dedi.

İNTİHARLAR BAŞLADI

Esnafın zorda olduğunu belirten Aygun, “Geçen yıl, Çorum'da borçlarını tahsis edemeyen oto lastikçisi kardeşimiz Bektaş Keçebaşoğlu üzerine benzin dökerek hayatına son vermişti. 20 gün önce de Gaziantep'te işsizlik sebebiyle bunalıma giren Eyüp Dal kardeşimiz kendini yakarak hayatına son verdi. Dal’ın eşi devlete hakkını helal etmediğini açıkladı” diye konuştu.

Ekmek kavgasının en yorucu kavga olduğuna dikkat çeken Aygun, “Evine aş götüremeyen vatandaşlarımız birer birer intihar ediyor, geride kalanlar acı çekiyor ve devlete hakkını helal etmiyor. O halde gerekli tedbirleri almak, istihdam olanaklarını genişletmek ve borca düşen esnafımızı rahatlatmak zorundayız” uyarısını yaptı.

RAKAMLARLA KRİZ

Aygun, döviz kurlarının ve faizlerin yüksekliğine işaret ederek, ekonominin alev alev yandığını söyledi.

Bu istikrarsız ortamda var olma savaşı veren esnafın bankalardan çektiği kredilerini, kredi kartlarını ve vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyemez hâle geldiğini anlatan Aygun, şu rakamları verdi:

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 84 ARTTI

“Bu yılın ilk dört ayında protesto edilen senet tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artmış yani 7 milyar liraya ulaşmıştır. Bakınız, yine yılın ilk dört ayında karşılıksız çek tutarına baktığımızda bu rakam yüzde 84 artarak 12 milyar liraya ulaşmıştır. Rakamlar, çok ürkütücüdür ve geminin güverte kısmından su almaya başladığını ifade etmektedir. Yine 2019 yılının ilk üç ayında vatandaşların tüketici kredisi borcu 178 kat artarak 402 milyar liraya ulaşmıştır, bireysel kredi kartı borcu ise aynı dönemde tam 24 kat artarak 104,5 milyar liraya ulaşmıştır. TOBB'un açıklamasına göre Nisan’da kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artmış, 726 şirket kepenk indirmiştir. Kriz gittikçe derinleşmektedir.”

8 MİLYON İŞSİZ

Kapanan şirketlerin işsizlik oranlarını yükselttiğine dikkat çeken Aygun, “Şubat 2019'da kendi bölgem olan Tekirdağ'da Saffet Günay kardeşim iş bulamadığı için hayatına son vermiştir. 8 milyon işsizimiz var” bilgisini verdi.

Dr. Aygun, her 100 işsizden 24'ünün üniversite mezunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“ Ziraat mühendisleri, eğitim fakültesi mezunları atanmayı bekliyorlar. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aşmıştır. Ziraat mühendisliği, eğitim fakültesi mezunları iş bulamaz hâle gelmiştir. Donanımlı gençler yerine eş, dost, ahbap ilişkisi olan, torpilli isimler tercih ediliyor. KPSS yerine sözlü sınavlarla eleman alımlarına devam edilmektedir. Yazıktır, günahtır! Cumhurbaşkanımız, ‘Her üniversite mezunu iş bulur diye bir kural yok’ diyebiliyor. Üniversiteye evde oturmak için mi gidilir? Esnafın kendisi borç batağında, oğlu ya da kızı da iş derdinde. Esnaf aileleri bu tabloda açlık ve sefalete mahkûm olsun mu? Aileler dağılsın mı? Getirdiğim yasa teklifi ile kara listeye düşen esnafımıza ve vatandaşımıza af getiriyoruz.”

Aygun, bu acı tabloya karşın getirdiği teklifin AKP ve MHP’li vekillerin oyları ile reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü aktardı.

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