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Kredi Borcu Olanlara Müjde! 60 Aya Kadar Yapılandırılacak!

İhtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlara BDDK'dan müjde gibi bir haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Kredi Borcu Olanlara Müjde! 60 Aya Kadar Yapılandırılacak!

İhtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlara BDDK'dan müjde gibi bir haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:51
Kredi Borcu Olanlara Müjde! 60 Aya Kadar Yapılandırılacak!

İhtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlara BDDK'dan müjde gibi bir haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. İhtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı.

BDDK’nın internet sitesinde yer alan taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
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Yorumlar
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Mustafa 3 saat önce

Emekliler için böyle bir şey vardı. Üç bankaya gittim adamın yüzüne dahi bakılıyor. Ama sayın başkan bas bas bağırıyor emekliyi rahatlatacagız diyor. Yok öyle bir şey.

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Haha 3 saat önce

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