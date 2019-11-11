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KÖTÜ HABER: Emekli ve Memur Maaşları Böyle Eriyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren bütçe görüşmelerinde dolaylı vergilerde büyük artışın beklendiğini belirterek, birçok devlet kurumunda yüksek borçlanmaların öngörüldüğü açıkladı.

KÖTÜ HABER: Emekli ve Memur Maaşları Böyle Eriyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren bütçe görüşmelerinde dolaylı vergilerde büyük artışın beklendiğini belirterek, birçok devlet kurumunda yüksek borçlanmaların öngörüldüğü açıkladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:39
KÖTÜ HABER: Emekli ve Memur Maaşları Böyle Eriyecek!

CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyou üyesi Kamil Okyay Sındır, memura ve emekliye yapılan yüzde 4’lük zammın yeni konacak dolaylı vergilerle geri alınacağına dikkat çekti. AK Parti iktidarının özel sektörle yapılan projelerde konulan hazine garantilerini ve ödenen milyarlaca lirayı unutturmaya çalıştığını belirten Sındır, her kurumun bütçesinde ciddi borçlanmaların öngörüldüğünü belirtti.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, bütçe görüşmelerinin ilk haftasını değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Dolaylı vergiler ile vatandaşın sırtındaki yükü vurgulamaktan vazgeçmedik. Önümüzdeki toplantılarda da bunları kalem kalem ortaya koyacağız” ifadesini kullandı.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN İNCELİYORUZ

Her bakanlığın çalışmalarını “gölge kabine” gibi incelediklerini bildiren Sındır, “Vatandaşa yeni yükler öngörülüyor. Vergi gelirlerinde yüzde yirmi artış var. Bir yandan memura, emekliye yüzde 4 gibi bir zam yapıyorlar. Düşük gelirli, orta gelir düzeyinde vatandaşın cebine koyduklarının beş mislini vergi ile geri almayı planlıyorlar. Kamu kaynaklarını kullanmadan, yap, işlet, devret projelerinin uygulandığını söyleyip övünüyorlar ama bu garantilerin milyarlarca liralık para aktarımına neden olduğunu da unutturmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar, öncelikli eleştirilerimizi oluşturuyor” diye konuştu.

SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Her kurumun bütçesinde ciddi bir borçlanma öngörüldüğünü, bu tespitlerini tüm toplantılar boyunca tekrarlayacaklarını ifade eden Sındır, “Vatandaştan gizledikleri bir takım gerçekleri örterek sunum yapıyorlar. Sonra kameralar çıkınca muhalefetin bütçe üzerindeki konuşmaları yapılıyor. Denge, denetleme mekanizması bakımından o kameraların oradan çıkmaması gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyoruz, önerilerimizi sıralıyoruz. AK Partili milletvekillerinin halktan gizlediklerini biz vurgulamayı sürdüreceğiz. Komisyon aşamasında da Genel Kurul aşamasında da bu hususların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kötü haber emekli memur maaşları eriyecek
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