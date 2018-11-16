KOSGEB'in adını Kullanıp Para Talep Ediyorlar!

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kendi işini kurmak isteyen veya işini büyütmek isteyenler teşvik ve destekler sağlayan bir kurumdur. Son günlerde KOSGEB adını kullanarak para talep kişiler veya kurumlar türedi.

KOSGEB adını kullanarak kendi işini kurma hayaliyle yaşayan insanların samimiyetlerini istismar eden kişi veya kişiler ücretli eğitim ve ücretli danışmanlık hizmetleri adı altında para talep ediyorlar.

KOSGEB bu konuda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada "KOSGEB destekleri ve eğitimleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir.KOSGEB destekleri ve eğitimleri için sizinle irtibata geçerek ücret talep eden kişi ve kuruluşlara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullanan bir açıklama yaptı.

KOSGEB Destekleri tamamen ücretsiz ve aracısız verilmektedir. KOSGEB tarafından yayımlanan duyuru metni şöyle;

Ulusal basında 05.07.2017 tarihinde, bazı gazetelerde, “KOSGEB Kredilerinde Vurgun Çarkı” başlıklı çıkan haberden hareketle açıklama yapılması zorunlu görülmüş olup, konuya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.

KOSGEB, kuruluşundan bu yana KOBİ ve girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere çeşitli destekler sağlamaktadır ve bu faaliyetleri de sürekli kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Başkanlığımız, KOBİ’lere sağlanan bu destek programlarını başarı ile uygularken, özellikle danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurumumuzla hiçbir bağı olmayan bazı şahıslar ve firmalarca; “KOSGEB’den hibe destek kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz.’’, ‘’Bedeli karşılığında KOSGEB Destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceğiz’’ veya ‘’KOSGEB'in destek ve kredilerini belli bir komisyon karşılığında çıkaracağız’’ yönünde, gerçeğe uygun olmayan, asılsız beyanlarla, işletmeleri yanılttıkları ve maddi menfaat temin ettikleri yönünde şikayetlerin bir kısmı, Bilgi Edinme, BİMER ve CİMER aracılığı ile KOSGEB’e iletilmektedir.

KOBİ ve girişimcilerimiz,

Kurumumuzun resmi web sayfası, (kosgeb.gov.tr) KOSGEB İl Müdürlükleri 444 1 567 KOSGEB Çağrı Merkezi Yazılı ve görsel medya RTÜK onaylı kamu spotları

aracılığı ile kötü niyetli kişi ve kuruluşlara karşı sürekli bilgilendirilmektedir.

KOSGEB, ÜCRETSİZ VE ARACISIZ DESTEK VERMEKTEDİR

KOSGEB’in, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olan kişiler, iş takibi adı altında para alarak yapmaktadırlar. İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri, KOSGEB adını kullanarak KOBİ’lerden maddi talepte bulunan kişi ve kuruluşları, mağduriyet yaşayan KOBİ’lerin bizzat Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOSGEB adını kullanarak sizden danışmanlık ve eğitim hizmeti adı altında para talep edenlere itibar etmeyiniz.

KOSGEB'İN DESTEKLERİ

KOSGEB tarafından sağlanan destekler ile ilgili ana başlıklar şöyle;

Girişimcilik Destekleri

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

KOBİ Finansman Destekleri

Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB ile ilgili her türlü soru ve detaylı bilgi için kosgeb.gov.tr adresinden veya 444 1 567 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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