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Kösedağ Paris’teki Batimat Fuarı’na Damgasını Vurdu

Türkiye’de tel çit sektörünün kurucusu Kösedağ, sunduğu entegre güvenlik çözümlerini 4-8 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen Batimat Fuarı’nda tanıttı. Dünyanın en önemli yapı fuarlarından biri olan Batimat’ta, Kösedağ’ın yüksek güvenlik gerektiren alanlar için geliştirdiği yeni Anti- Vandal direği ile dünyada ilk ve tek güneş enerjili aydınlatmalı çit direği büyük ilgi gördü.

Kösedağ Paris’teki Batimat Fuarı’na Damgasını Vurdu

Türkiye’de tel çit sektörünün kurucusu Kösedağ, sunduğu entegre güvenlik çözümlerini 4-8 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen Batimat Fuarı’nda tanıttı. Dünyanın en önemli yapı fuarlarından biri olan Batimat’ta, Kösedağ’ın yüksek güvenlik gerektiren alanlar için geliştirdiği yeni Anti- Vandal direği ile dünyada ilk ve tek güneş enerjili aydınlatmalı çit direği büyük ilgi gördü.

12 Kasım 2019 Salı 10:42
Kösedağ Paris’teki Batimat Fuarı’na Damgasını Vurdu

Türkiye'nin ilk tel örme ve çit üreticisi olan Kösedağ, bugün zengin ürün gamı ve geliştirdiği özel sistemlerle entegre güvenlik çözümleri sunuyor. Türkiye’de sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezinin de kurucusu olan Kösedağ, geliştirdiği inovatif güvenlik çözümlerini ulusal ve global fuarlarda tanıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kösedağ, 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen 60. Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nda (Batimat) dünyanın farklı ülkelerden gelen sektör profesyonellerine tanıttı. 70’i aşkın ülkeye ihracat yapan Kösedağ’ın Batimat’ta tanıttığı dünyanın ilk ve tek güneş enerjili aydınlatmalı çit direği, yüksek güvenlik alanları için geliştirilen yeni Anti- Vandal direği, özel kapı sistemleri, dekoratif ve estetik panel çeşitleri büyük beğeni topladı.

Fuara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ali Kösedağ, şunları söyledi: “Kösedağ olarak 40 yılı aşkın süredir sektöre yön veren ve yenilikçi bakış açısımızla çevre güvenlik çözümleri sunuyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde stratejik öneme sahip, yüksek güvenlik gerektiren projelerin de vazgeçilmez markalarından biriyiz. Sektörümüzde dünyanın en kaliteli ve güvenilir ürünlerini üretmekle kalmıyor, Ar-Ge çalışmalarımızla dünyada da ilklere imzamızı atıyoruz. Ürünlerimizi 70’i aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan Batimat’ta; uyguladığımız nano teknoloji sayesinde, uzun ömürlü, yüksek korozyon dayanımlı, çevreye duyarlı çit sistemlerimiz büyük ilgi gördü. Hedefimiz bundan sonra da uluslararası sınırlar, yüksek güvenlik projeleri, ulaşım projeleri, sanayi tesisleri, konut ve ticari alanlar, spor tesisleri gibi birçok farklı platformda yer aldığımız prestijli projelerin sayısını arttırarak sektördeki liderliğimizi korumak.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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kösedağ paris teki batimat fuarı na damgasını vurdu
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