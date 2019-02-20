Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru tarihi belli oldu!

Araç sahiplerini ve sürücülerini oldukça yakından ilgilendiren köprü geçiş cezalarının iadesi için yeni bir duyuru yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak geçiş sebebi ile ödenen idari para cezalarının geri iadesi yapılabilecek. Bunun için köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru yapılması gerekiyor. Peki son başvuru tarihi nedir?

Türkiye'deki araç kullanıcılarının araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezasını geri almasının yolu var. Peki yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezasının iadesini almak için nereye başvuru yapılması gerekiyor? İşte detaylar…



SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvurular vergi dairelerinden yapılacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın vergi dairelerine giderek başvuruda bulunabilir. Başvuruların 28 Şubat günü son bulacağı da açıklandı. başvuruyu alan vergi daireleri, bu dilekçeyi iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecek. Para iadeleri ise 29 Mart 2019 tarihine kadar yapılacak.

Doğrudan ilgili muhasebe birimlerine ödeme yapılması halinde de bu birimlere yine dilekçeyle başvurulacak. Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından gerçekleştirilecek. Dilekçede, borçlunun adı, kimlik numarası, iletişim bilgileri, araç plaka numarası ve banka bilgilerinin yer alması gerekiyor. Bu karar 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde yapılan geçişleri kapsıyor.