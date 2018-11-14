Kooperatifler tarafından uygulanacak faizlerle ilgili kritik açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamasının TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi ile ilgili kısmında şunu söyledi; "Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu çerçevede yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA