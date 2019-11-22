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Konut alım ve satımında tapu harcı düzenlemesi iptal edildi!

Gayrimenkul alım satımlarında beyan edilen değer yerine devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği "gerçek" değer üzerinden tapu harcı ödenmesini öngören düzenleme iptal edildi.

Konut alım ve satımında tapu harcı düzenlemesi iptal edildi!

Gayrimenkul alım satımlarında beyan edilen değer yerine devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği "gerçek" değer üzerinden tapu harcı ödenmesini öngören düzenleme iptal edildi.

22 Kasım 2019 Cuma 13:36
Konut alım ve satımında tapu harcı düzenlemesi iptal edildi!

AK Partili milletvekillerinin hazırladığı ve içerisinde konaklama vergilerinin de yer aldığı yasa teklifindeki tapu harcı maddesi iktidar ve muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerle TBMM Genel Kurulu’nda metinden çıkarıldı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bu madde yasalaşmış olsaydı evini satanlar, ev alanlar şimdikinden 8-10 kat daha fazla tapu harcı ödeyecek, üstelik evlerin değerini tespit eden özel şirketlere de 500-600 TL para ödemek zorunda kalacaklardı. Ayrıca belediyeler de gerçek değer üzerinden Emlak Vergisi alacaklardı.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, kamuoyunda büyük tartışma ve endişe yaratan tapu harçlarıyla ilgili 30 ve 31'inci maddeler teklif metninden tamamen çıkarıldı.

HAMZAÇEBİ: YASALAŞIRSA İLK SEÇİMDE BARAJ ALTI

Bu maddeler teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında da yoğun eleştiri almış, CHP'li Akif Hamzaçebi AK Parti milletvekillerine, “Herhalde bu maddeleri AK Parti'nin içindeki gizli CHP'liler koydu! Eğer bu maddeleri yasalaştırırsanız daha önceki siyasi partilerin yaşadığı gibi siz de ilk seçimde baraj altında kalırsınız” uyarısında bulunmuştu.

ÇOĞU ZAMAN BEYAN EDİLEN GERÇEĞİN ALTINDA

Mevcut düzenlemeye göre gayrimenkul alım ve satımlarında alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere evin satış bedeli üzerinden toplam yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. İktidar gayrimenkul satışlarını artırmak için bu yıla özel tapu harcını yüzde 3'e çekmişti.

Yıl başından itibaren tekrar yüzde 4'lük oranlar uygulanacak. Mevcut sistemde satış bedeli olarak satıcının beyan ettiği değer esas alınıyor. Beyan edilen değer de genel olarak gerçek değerinin çok altında oluyor. Kimi zaman beyan edilen değer gerçek değerinin 8 hatta 10'da 1'ine kadar iniyor.

HARÇ GELİRİ

AK Parti yönetimi, gayrimenkul satışlarından daha fazla harç geliri elde edebilmek için beyan yerine ‘gerçek değer' sistemini hayata sokacak yasa teklifini hazırladı. Gerçek değerin tespiti ise hem devlet hem de özel kişi ve şirketler tarafından yapılacak, evini satanlar satışa çıkmadan önce bu şirketlere 500-600 TL civarında para ödeyip değer tespit yaptıracaktı.

Bu maddeler yasalaşmış olsaydı, ev ve arsasını satanlar ile gayrimenkul alanlar 8-10 kata varan tutarlarda daha fazla tapu harcı ödemek zorunda kalacaklardı. Uygulama bazı il ve ilçelerde hayata geçerken bazı il ve ilçelerde 3 ya da 4 yıl sonra başlayacak dolayısıyla tapu harcında birbirinden farklı iki ayrı yöntem devrede olacaktı.

BELEDİYELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Ayrıca belediyeler emlak vergilerinde doğal olarak tapu harcına esas değerleri devreye alacak, bu da evi ve arsası olan insanların her yıl çok daha fazla Emlak Vergisi ödemesine yol açacaktı. CHP milletvekilleri, maddelerin teklif metninden çıkarılması için verdiği önergenin gerekçesinde bu yanlışlara dikkat çekerken aynı zamanda emlak değerlerinin özel şirketlere yaptırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2019 14:25
Anahtar Kelimeler:
Tapu HarcıDüzenlemeMeclisMhpChpAk Parti
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