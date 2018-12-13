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Komisyon'dan Asgari Ücretliye Şaşırtan Sorular

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında dile getiren asgari ücretli Gülden Görmez, “İşverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız’ dedim. Onlar da ‘Haklısınız geçinmek zor’ dediler. Bizi anlamışlar mı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Komisyon'dan Asgari Ücretliye Şaşırtan Sorular

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında dile getiren asgari ücretli Gülden Görmez, “İşverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız’ dedim. Onlar da ‘Haklısınız geçinmek zor’ dediler. Bizi anlamışlar mı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:18
Komisyon'dan Asgari Ücretliye Şaşırtan Sorular

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında dile getiren asgari ücretli Gülden Görmez, “İşverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız’ dedim. Onlar da ‘Haklısınız geçinmek zor’ dediler. Bizi anlamışlar mı göreceğiz”  ifadelerini kullandı.

Asgari Ücretli Gülden Görmez, bazı kesimlerin söyledikleri sözleri anlamaya çalışmak yerine saçının rengi ve kıyafetiyle ilgili eleştiriler yaptığını aktardı. Komisyonun ikinci toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılacak. İlk toplantıda Türk-İş ve milyonlarca asgari ücretli adına konuşan asgari ücretli özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez, bugün de patronların binasında patronlarn ev sahipliğinde asgari ücretin niçin artırılması gerektiğini tartışacak.  Asgari ücretli olarak komisyona katılan Gülden Görmez, bir hafta içerisinde yaşadıklarını anlattı:

İlk toplantıda temsilcileri iyi bir zamma ikna edebildiniz mi? sorusuna "Türk-İş'te ne anlattıysam, hemen hemen hepsini orada da söyledim. Mutfağımızda çorba, makarna ve bakliyat dışında bir şey pişmediğini, kartla, borçla hayatımızı döndürmeye çalıştığımızı, çocukların sıkıntılarını, asgari ücretin 2 bin liranın üzerine niçin çıkması gerektiğini… Hiç kimse olumsuz yorum yapmadı. Aksine, “Haklısınız, geçinmek çok zor” dediler. “Empati yaparsanız beni daha iyi anlarsınız” dedim.

Maaşımla geçinmeme imkan yok. Ne yapayım, başkalarına el, avuç mu açsaydım? Daha ne eleştiriler geldi. “Saçını kaç paraya boyatıyorsun?” dediler. “Üzerindeki gömlek 15 bin lira, nasıl aldın?” dediler. Saçımı kendim boyuyorum. Kuaföre gidecek param yok. Sonuçta ben bir kurumda çalışıyorum, insanların karşısına önü beyazlamış saçımla mı çıkayım? Üstümdeki gömlek 15 bin lira değil, 50 lira. 15 bin lirayı bir arada hiç görmedim. Ankara'ya gelirken ne saçımı yaptırdım, ne yeni gömlek aldım. Zaten param da yoktu. 850 lira kiramı yüksek bulan da oldu. Yalova'da 850'den daha ucuza kira yok.

Kaynaklar; Sözcü Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
komisyon dan asgari ücretliye şaşırtan sorular
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Komik 5 gün önce

15 bin liraya gömlek mi varmış.? Biz bilmiyoruz.demekki kendileri giyiyor ondan ondan soruyorlar. Biz nerde satılır onu bile bilmeyiz.

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Aktrolkesen 5 gün önce

İnsanla dalga geçiyolar bi de utanmadan amk yok15bin gömlek fiyatı nedir la

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Zeyzey 5 gün önce

Sac boyamayi luks olarak goren
Pazardan alinan gömleğe 15 bin fiyat bicen insanlarla neyin uzlasma cabasindayiz anlayamadim

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Muhammet Güler 4 gün önce

ONBESBIN TL ELIMDE OLSA KOYUMDEKI TUM INSANLARI TEPEDEN TIRNAGA GIYDIRIRIM. NIYE BIR GOMLEGE VEREYIM KI. BU VARLIKLI INSANLAR VE DEVLETTEN YUKSEK MAAS ALANLAR FAZLAPARAYI NEREYE HAYCAYACAKLARINI BILMIYORLAR O KADAR PARALARA GOMLEKLER ALIYORLAR DEMEKKI.

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Kansızlar 4 gün önce

Adamlara o kadar kolay geliyor ki, sordukları sorulara bak Allah aşkına. Allah hepsini bildiği gibi yapsın.

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Yasin 4 gün önce

Yazık bu insanlara saça bile takıyorlar asgari ücretle çalışıyor diye saçını boyatmayacak mı

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Ogztsn 4 gün önce

15 bin lik gömleği ancak giyen bilir . Kendileri giyiyolar demektir

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Abbas 4 gün önce

Bu iş verenler kadar şerefsiz insan yok

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