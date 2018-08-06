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KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. 2.365 Türk Lirası olan asgari ücret 2620 Türk Lirasına çıkarıldı.

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KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. 2.365 Türk Lirası olan asgari ücret 2620 Türk Lirasına çıkarıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:31
KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. 2.365 Türk Lirası olan asgari ücret 2620 Türk Lirasına çıkarıldı.

KKTC hükümeti ve işçi yetkililerinin yaptığı Asgari ücret toplantısından sonra açıklama yapıldı.KKTC Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez” açıklaması yapıldı. Asgari ücrete yapılan 255 TL’lik zammın yeterli olmadığını açıklayan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Mevcut hayat pahalılığı, TL’deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Asggari Ücret toplantısından sonra brüt 2 bin 620 TL olan asgari ücret, işçiye 2 bin 279 TL net maaş olarak yansıyacak. Yılın ikinci asgari ücreti 256 TL’lik bir artışla belirlendi. Buna göre aylık 2 bin 620 TL brüt maaş alan asgari ücretlinin verdiği emek karşılığında aldığı maaş şöyle şekillenecek;

Saatlik: 14,88 TL Günlük: 119,09 TL Haftalık: 595,45 TL Aylık: 2,620 TL

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.08.2018 21:01
Anahtar Kelimeler:
KTTC Asgari Ücret
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Muhammet Güler 32 dakika önce

ANLAMADIGIM BIR SEY VAR. KKTC TURKIYE YE BAGLI DEGILMI. TURK PARASINI KULLANMIYORMU. TURKIYEDE NEDEN ASGARI UCRET NET:1600 TL IKEN ORDA NEDEN 2300 TL. DEMEKKI BU TURKIYEDEKI ASGARI UCRETINDE 2300 TL OLMASINI GEREKTIRIYOR.

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