KKTC'de Asgari Ücrete Zam Yapıldı!..

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. 2.365 Türk Lirası olan asgari ücret 2620 Türk Lirasına çıkarıldı.

KKTC hükümeti ve işçi yetkililerinin yaptığı Asgari ücret toplantısından sonra açıklama yapıldı.KKTC Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez” açıklaması yapıldı. Asgari ücrete yapılan 255 TL’lik zammın yeterli olmadığını açıklayan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Mevcut hayat pahalılığı, TL’deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Asggari Ücret toplantısından sonra brüt 2 bin 620 TL olan asgari ücret, işçiye 2 bin 279 TL net maaş olarak yansıyacak. Yılın ikinci asgari ücreti 256 TL’lik bir artışla belirlendi. Buna göre aylık 2 bin 620 TL brüt maaş alan asgari ücretlinin verdiği emek karşılığında aldığı maaş şöyle şekillenecek;

Saatlik: 14,88 TL Günlük: 119,09 TL Haftalık: 595,45 TL Aylık: 2,620 TL

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