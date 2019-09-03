kızılay yöneticilerinin maaşları dudak uçuklattı

Kızılay’da yöneticilerin milletvekillerinden de fazla maaş aldığı ortaya çıktı. Hayır ve yardım kurumu olan Kızılay Yönetim Kurulu’nun 21 Mart 2019’da yaptığı toplantıda 1 Ağustos tarihinden itibaren ödenecek yeni maaşlar belirlendi. Genel Müdür maaşına son dört yılda “yüzde 118” oranında zam yapılırken genel müdür yardımcısı maaşındaki artış da yüzde 178 oldu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Kızılay Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kerem Kınık’ın seçildiği 2016 yılından sonra çalışanların maaşlarında her yıl yüzde 10’luk bir artış yapıldı. Ücret iyileştirme çalışmaları adı altında personele 100–150 TL artış yapılırken yönetici kadrolarına yapılan iyileştirme artışı beş bin ile 10 bin TL arasında oldu.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın maaşı son artışla 31 bin 500 TL’ye çıktı. 2016 yılında 14 bin 439 TL olan maaşa dört yılda yapılan artış oranı yüzde 118’e ulaştı. AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi olan İbrahim Altan, Kızılay Genel Müdürlüğü’ne 29 Ağustos 2017 tarihinde atandı.

DÖRT YILDA 16 BİN 500 TL ZAM

Kızılay’da görev yapan beş Genel Müdür Yardımcısının maaşı 2016 yılında 8 bin 767 TL iken 2019 yılında 24 bin 397 TL’ye yükseldi. Genel Müdür Yardımcılarının maaşında dört yılda yapılan yüzde 178’lik artış oranı genel müdür maaşındaki artışı geride bıraktı.

13 BİN TL ZAM

Teftiş Kurulu Başkanı maaşı 2016 yılında 11 bin TL olmasına karşın 2019 yılında 24 bin 397 TL’ye yükseldi. Teftiş Kurulu Başkanı maaşı son dört yılda yüzde 121 oranında zamlanarak 13 bin 395 TL arttı. Hukuk Müşaviri maaşı ise 2016 yılında 10 bin 500 TL iken 2019 yılı Ağustos ayında 24 bin 397 TL oldu. Hukuk müşaviri maaşı dört yılda yüzde 132 artışla 13 bin 897 TL zamlandı.

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi. Kan Hizmetleri Genel Müdürü maaşı 2016 yılında 9 bin 988 TL olmasına karşın 2019 yılında yüzde 165 oranında artışla 26 bin 50 TL’ye yükseldi. Kan Hizmetleri Genel Müdürü’nün maaş son dört yılda 16 bin 511 TL arttı.

KIYAK ÜCRETLER

Kızılay’daki en yüksek orandaki artış direktör ve müdür maaşlarında oldu. Direktör maaşları bu yıl yapılan zamla 16 bin 750 TL’ye yükseldi. Ağustos ayından itibaren müdürler de 9 bin 819 TL maaş almaya başladı.

KURUMDAKİ YÖNETİCİ MAAŞLARI

Genel Müdür 31 bin 500 TL

Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 297 TL

Kan Hizmetleri Genel Müdürü 26 bin 500 TL

Teftiş Kurulu Başkanı 24 bin 397 TL

Hukuk Müşaviri 24 bin 397 TL

Direktör 16 bin 750 TL

Müdür 9 bin 819 TL

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