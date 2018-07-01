KİT Taşeronlarının Kadro Detayları (Şartlar, KİT Kurumları Listesi)

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan taşeron personellerin kamuya alınmasının önünün açıldığına yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin detayları belli oldu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personellerden hangi şartları taşıyanların kamuya alınacağı belirlendi.

Buna göre kamuya geçme süreci Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan personellerin kadroya alınma süreçleri önceki süreç gibi sınav ile olacak. Sınavlarda başarılı olan ve güvenlik soruşturması olumlu çıkacak KİT taşeronları, kamu bünyesine alınacak.

ŞARTLAR

Kadroya geçebilmek için işçinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında iş yapan şirketlerin personeli olması gerekmektedir.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile belirlenen tarih olan 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olmak. (İki yıllık sürenin hesabına yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.)

Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 48'inci maddesinde beloirtilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturmalarının yapılmış olması şartları da aranacak.

Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmeti ile ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak.

Teşebbüs veya bağlı ortaklıklar bu yıl içerisinde yani 31.12.2018 tarihine kadar yazılı veya sözlü sınav yapacak. Bu sınavlar kadronun durumuna göre uygulamalı da olabilecek.

Sınavla ilgili usul ve esasları yönetim kurulları belirleyecek.

Bu sınavlarda başarılı olanlar kamuda işçi statüsünde kadroya alınacaklar ve diğer kamu çalışanlarının sahip olduğu, toplu sözleşme, ikramiye gibi mali ve sosyal haklardan da yararlanacaklar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan Kamu İktisadi Teşebbüsleri personelleri, kadroya geçecek.

KİT KURUMLARI HANGİLERİ

Önceki taşeron düzenlemesinde 69 KİT kurumu kapsam dışı bırakılmıştı. Kapsam dışı bırakılan kurumlar şu şekilde;

Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği

EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajansları

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı

Sulama Birlikleri

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

Şeker Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü

Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

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