KİT Taşeronlarının Kadro Detayları (Şartlar, KİT Kurumları Listesi)

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan taşeron personellerin kamuya alınmasının önünün açıldığına yer verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin detayları belli oldu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personellerden hangi şartları taşıyanların kamuya alınacağı belirlendi.
Buna göre kamuya geçme süreci Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan personellerin kadroya alınma süreçleri önceki süreç gibi sınav ile olacak. Sınavlarda başarılı olan ve güvenlik soruşturması olumlu çıkacak KİT taşeronları, kamu bünyesine alınacak.
ŞARTLAR
- Kadroya geçebilmek için işçinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında iş yapan şirketlerin personeli olması gerekmektedir.
- OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile belirlenen tarih olan 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olmak. (İki yıllık sürenin hesabına yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.)
- Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 48'inci maddesinde beloirtilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturmalarının yapılmış olması şartları da aranacak.
- Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmeti ile ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
- Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak.
- Teşebbüs veya bağlı ortaklıklar bu yıl içerisinde yani 31.12.2018 tarihine kadar yazılı veya sözlü sınav yapacak. Bu sınavlar kadronun durumuna göre uygulamalı da olabilecek.
- Sınavla ilgili usul ve esasları yönetim kurulları belirleyecek.
- Bu sınavlarda başarılı olanlar kamuda işçi statüsünde kadroya alınacaklar ve diğer kamu çalışanlarının sahip olduğu, toplu sözleşme, ikramiye gibi mali ve sosyal haklardan da yararlanacaklar.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan Kamu İktisadi Teşebbüsleri personelleri, kadroya geçecek.
KİT KURUMLARI HANGİLERİ
Önceki taşeron düzenlemesinde 69 KİT kurumu kapsam dışı bırakılmıştı. Kapsam dışı bırakılan kurumlar şu şekilde;
- Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü
- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
- Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
- Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı
- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
- Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü
- Darülaceze Başkanlığı
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
- Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü
- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
- Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
- EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı
- Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
- İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
- Kalkınma Ajansları
- Kefalet Sandığı Başkanlığı
- Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü
- Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
- Merkezi Kayıt Kuruluşu
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
- Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı
- Sulama Birlikleri
- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Şeker Kurumu Başkanlığı
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
- Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü
- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
- Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
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