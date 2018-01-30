KİT Taşeronlarının Kadro Detayları Belli Oldu (Süreç Nasıl Olacak?)

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için adımlar atıldı ve Başbakan Binali Yıldırım'dan gelecek nihai karar beklenmeye başladı.

1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçmesi için süreç işlemeye devam ediyor. Birçok kurum, kadroya geçmek için başvuru yapan taşeron işçinin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarda çok sayıda işçinin başvurusu kabul edilirken bazı işçilerin de kadro talepleri geri çevrildi. Başvuru şartlarına uymadığı gerekçesiyle başvurusu geri çevrilen işçiler itiraz için hazırlanırken, listelerin tamamının açıklanmasının ardından da sınavlar yapılacak ve 2 Nisan gibi tüm işlemler tamamlanmış olacak. KİT taşeronları da kadro müjdesini beklemeye devam ediyor.

Kadro ile ilgili düzenlemesinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilere yer verilmedi. 50 bine yakın KİT çalışanları kadro beklerken, yasadan dolayı ortaya çıkan sonuçla hüsrana uğradı. Bu duruma tepki gösteren KİT taşeronları ile sendikalar, bu personellerin de kadro kapsamına alınması için hükümete çağrıda bulundu. Hükümet ise gelen yoğun tepkilere karşı sessiz kalmadı ve bu konunun da çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bu açıklamanın ardındna nasıl bir çözüm yolu getirileceği tartışılırken geçtiğimiz gün Hazine Müsteşarlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir görüşme gerçekleştirdi. KİT'lerdeki taşeron işçilerin durumu ile ilgili yapılan toplantıda KİT temsilcileri Hazine Müsteşarlığı'na çağrılarak durum değerlendirmesi yapıldı. Burada kapsam üzerinde de çalışmalar yapılıp bir taslak metin hazırlandı.

Toplantı sonucu hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım'a sunulması bekleniyor. Sunulan bu taslağın onaylanmasının ardından KİT taşeronlarının da kademeli olarak kadroya geçirilmesi bekleniyor.

Nasıl Olacak?

Hazirlanan ve taslakta, işçilerin kademe kademe kadroya geçecekleri belirtiliyor.

Burada taşeron işçinin görevi eğitim durumu, performansı ve kıdemi gibi kriterler de dikkate alınacak. Böylece öncelik vasıflı elemanlarda olacak.Bu şekilde kademeli olarak kadroya geçişler sağlanacak.

Başbakan'ın Açıklaması

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir toplantıda salonda "Kadro hayalimiz gerçek oldu" yazılı pankartını gören Başbakan Yıldırım, "Taşeronlarla ilgili problemi de biz çözdük. 1 milyon kardeşimize iş, aş, kadro sağladık. KİT'lerle ilgili ileri geri, yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. Buradan söylüyorum, KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Nasıl hallediyoruz? Mesela Kömür İşletmesine veya Devlet Demir Yollarına, başka işletmelere, bunlara kadro tahsis edeceğiz. O kadrolara öncelikli olarak yıllardan beri taşeron, alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun." sözleri ile müjdeyi vermişti.

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