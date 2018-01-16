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KİT Taşeronlarına Kadro Verilecek mi? Başbakan'dan Yeni Açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'dan KİT personellerine kadro verilmesine ilişkin bir açıklama geldi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklama haberimizin devamında.

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KİT Taşeronlarına Kadro Verilecek mi? Başbakan'dan Yeni Açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'dan KİT personellerine kadro verilmesine ilişkin bir açıklama geldi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklama haberimizin devamında.

16 Ocak 2018 Salı 20:13
KİT Taşeronlarına Kadro Verilecek mi? Başbakan'dan Yeni Açıklama

KİT'lere kadro verilmesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi.

Başbakan Binali Yıldırım bugün basına kapalı bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı. (KİT'lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak" ifadelerine yer verdi.

AK Parti MHP İttifakı

AK Parti ile MHP arasındaki İttifak Komisyonunun yapacağı toplantı ile ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, "Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil. Türkiye'nin egemenlik hakları dahilinde buraya başka bir yere kanal yapabilir. Buradan da deniz trafiğini yönlendirebilir, olay bu kadar açık ve nettir" dedi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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