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KİT Taşeronlarına Kadro İçin Hükümetten Yeni Açıklama

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan personellere de kadro verilmesi için çağrılar devam ederken bugün art arda iki açıklama geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değinirken AK Parti'den de çalışmalarda son durum ile ilgili bilgilendirme açıklaması geldi.

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KİT Taşeronlarına Kadro İçin Hükümetten Yeni Açıklama

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan personellere de kadro verilmesi için çağrılar devam ederken bugün art arda iki açıklama geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değinirken AK Parti'den de çalışmalarda son durum ile ilgili bilgilendirme açıklaması geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 15:55
KİT Taşeronlarına Kadro İçin Hükümetten Yeni Açıklama

KİT'lere kadro verilmesi ile ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can,yaptığı son dakika açıklamasında KİT Kadrosundaki çalışanlara yönelik bilgi verdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Can, KİT'lere kadro verilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda son durumu aktardı. Can, "Türkiye genelinde 50 bin taşeronumuz var. 900 bin kişiyi çözebiliyorsak 50 bin kişiyi de halledebiliriz diye düşünüyorum. Biz Kırıkkale milletvekilleri olarak Makine Kimya daha ağırlıklı olduğu için bu sorun belik diğer vilayetlerdeki milletvekillerine bu şekilde ulaşmayabilir. Sizin işe girmenizden sizler ne kadar mutlu olursanız, bizler de o kadar mutlu oluruz. AK Parti'ye oy verin isteriz ama bu bir ölçü değil bu manada. Netice itibariyle biz kurumsal bakarız olaylara, objektif olarak bakarız olaylara ve objektif olarak da o ölçeğe kim girerse onun yararlanmasını isteriz. Bizler İl Başkanımız ve milletvekilleri olarak bu problemi kongre sürecinde Başbakanımıza ilettik" ifadelerini kullandı.

Gündemde Tutumaya Devam Edeceğiz

Perşembe günü KİT Kadrosundaki çalışanların problemlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini söyleyen Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızla yapılan toplantıya katıldım, 62 milletvekili arkadaşımızla toplantı yaptık. Ben orada konuyu gündeme getirdim. Tabii ki bu netice itibariyle bir kapalı toplantı, sadece bu toplantıda dile getirdik ve orada bir değerlendirme oldu. Gündemde tuttuk ve dört gündür de bir gündem oldu, KİT'lerle ilgili. Ben bunu dile getirmeden bir gün öncesinde bizde milletvekili arkadaşlarımızla, Abdullah beyle, Mehmet beyle ve İl başkanımızla durumu değerlendirerek. Bu konuyu Cumhurbaşkanımızın gündemine taşımayı düşündük, bu görev bana verildi. Bende bu görevi yerine getirdim. Salı günü kapalı grup toplantımızda bu konuyu tekrar gündeme getirip, değerlendireceğiz, gündemde tutacağız. Yalnız sizden istirhamım şudur ki bu süreci istismar etmek isteyenler olabilir, bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması
KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması
Son Güncelleme: 14.01.2018 15:51
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