KİT Taşeronları Kadroya Nasıl Geçecek? Başbakan Açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım KİT'ler kadro ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Partisinin Site Spor Salonu'nda düzenlenen Zonguldak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Soma maden faciasına da değindi.

AK Parti'nin 15 yıllık başarısının arkasında, Genel Merkez yönetiminden mahalle temsilcisine ak kadroların olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin aydınlık yarınları için el ele, omuz omuza bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz." şeklinde sözlerine başladı ve şu şekilde devam etti:

"Bugün dünyada büyüme rekorları kıran, kendi savaş uçağını, uydusunu yapan ülke, hangi ülke? Savunmada yerli üretimini yüzde 65'e çıkaran, ihracat rekorları kıran, dünyada en büyük projeleri gerçekleştiren ülke, hangi ülke? Esnafın, işçinin, vatandaşının hakkını gözeten, kollayan ülke hangisi? Engellisine, gencine, yaşlısına, bütün vatandaşlarına sahip çıkan ülkenin adı ne?" sözlerine salondaki vatandaşlar, "Türkiye" karşılığını verdi.

Yetmez Ama..

Bu hizmetlerin yeterli olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Yetmez, daha fazlasını yapacağız. Daha çok çalışacağız. Çünkü yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye artık eski Türkiye değil." dedi.

Daha Fazlasını Hak Ediyor

Zonguldak'ın daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Hastaneler, yollar, okullar, konutlar... Ne yapıldığına sizler şahitsiniz. Zonguldak'ta bölünmüş yol miktarı sadece 21 kilometreydi. 80 yılda Zonguldak'a 21 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz bunun üzerine 174 kilometre bölünmüş yol daha yapmışız. 15 yılda 174 kilometre, 80 yılda 21 kilometre. AK Parti iktidarının farkı bu. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." şeklinde konuştu.

Soma'da Hayatını Kaybedenler Şehit Sayılacak

Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenleri şehit olarak kabul eden düzenleme yaparak, bazı haklar verdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz, Zonguldak Kömür İşletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınını da kamuda işe alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

- "Şehri pırıl pırıl yapacağız"

Zonguldak'ta Türkiye Kömür İşletmesinin kullanmadığı bazı alanlara dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birçok alan var, metruk duruyor, şehirde kötü görüntü oluşturuyor. Kullanılmayan bu alanları alacağız ve burayı şehrin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız. Manzara ortada, hizmetler ortada, 'Bu hizmetler devam etsin, Türkiye büyüsün' diyor muyuz? O zaman Zonguldak'ta tekrar birinci parti olarak yeni rekorlara imza atacak mıyız? 2019'da Zonguldak tarihi bir oy oranına ulaşacak mı? Sizlere güveniyoruz. Zonguldaklı vatandaşlarımız da 2019'da bu şehrin anahtarını laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara, hizmet edenlere verecek mi? Bunun için gece gündüz çalışmaya var mıyız?"

KİT'lere Kadro Açıklaması

Salonda "Kadro hayalimiz gerçek oldu" yazılı pankartı işaret eden Yıldırım, "Taşeronlarla ilgili problemi de biz çözdük. 1 milyon kardeşimize iş, aş, kadro sağladık. KİT'lerle ilgili ileri geri, yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. Buradan söylüyorum, KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Nasıl hallediyoruz? Mesela Kömür İşletmesine veya Devlet Demir Yollarına, başka işletmelere, bunlara kadro tahsis edeceğiz. O kadrolara öncelikli olarak yıllardan beri taşeron, alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara