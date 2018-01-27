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KİT'lere Kadroda Flaş Gelişme: Kadro Taslağı Hazırlandı

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için bir toplantı düzenlendi. Çalışma Bakanlığı ile KİT'ler arasında yapılan toplantı sonrası bir taslak hazırlandı. Hazırlanan bu taslak Başbakan'a önümüzdeki günlerde iletilecek.

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KİT'lere Kadroda Flaş Gelişme: Kadro Taslağı Hazırlandı

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için bir toplantı düzenlendi. Çalışma Bakanlığı ile KİT'ler arasında yapılan toplantı sonrası bir taslak hazırlandı. Hazırlanan bu taslak Başbakan'a önümüzdeki günlerde iletilecek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:47
KİT'lere Kadroda Flaş Gelişme: Kadro Taslağı Hazırlandı

Taşerona kadro çalımaları 2017 yılının sonuna doğru nihayete ermişti. Yüz binlerce taşeron işçi için kadro yolu açılmış, ancak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron işçiler kadro kapsamına alınmamıştı. Bu durum büyük tepki ile karşılanmıştı. Tepkilerin yoğun şekilde gelmesi nedeniyle hükümet bu konuyu da gündemine aldı ve bu yönde çalışma başlattı. 

Başlatılan bu çalışma için özellikle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı devreye girmişti. Bu girişim kapsamında tüm KİT'ler toplantıya çağrıldı. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ile birlikte bir taslak hazırlandı ve hazırlanan taslak Başbakan Binali Yıldırım'a sunulmak üzere tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir açıklama gelmesi ve kademeli kadro geçişişini içeren taslağın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sabah Gazetsinde yer alan haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

Tavan Yükseldi

2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte çalışma hayatında kullanılan ücret miktarları da yükseldi. Özellikle ileride alınacak emekli maaşını direkt etkileyecek prime esas kazancın üst sınırı da yükselmiş oldu. Buna göre brüt asgari ücret 2.029.50 lira olurken üst kazanç sınırı da 15.221 liraya çıktı.

Rakam Yeniden Belirlendi

Daha önce asgari ücretin 6.5 katı olarak uygulanan tavan ücret 2017 yılından itibaren 7.5 katı olarak hesaplanmaya başladı. Böylece çalışanlar veya kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ile isteğe bağlı ödeme yapanlar daha yüksek prim yatırarak emekli maaşlarını artırma imkanına kavuştu. Tavandan prim yatırılan çalışanlar için emekli aylığında yüzde 15'e yakın bir artış bu sayede sağlanmış oluyor. Yeni hesaba göre 2018 yılı içinde günlük alt sınır 67.65 lira aylık alt sınır ise 2.029.50 lira oldu. Günlük üst sınır 507.38 liraya aylık üst sınır ise 15.221 liraya çıktı.

Borçlanma

Erken emeklilik sağlayan doğum ve askerlik borçlanmaları ile kendi namına iş yapanların ödeyecekleri aylık prim miktarları da değişti. Burada belirlenen kazancın yüzde 32'si ödeniyor. Buna göre en düşük aylık ödeme miktarı 649.44 lira olurken en yüksek miktar ise 4.870.80 liraya ulaştı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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