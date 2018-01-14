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KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması

Taşerona kadro kapsamına alınmayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri personellerinin kadroya dahil edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

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KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması

Taşerona kadro kapsamına alınmayan Kamu İktisadi Teşebbüsleri personellerinin kadroya dahil edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:36
KİT'lere Kadro İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması

Cumurbaşkanı Erdoğan'dan KİT'lere kadro ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Kongresi'ne katılmak üzere Tokat'a doğru hareket etti. Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongrenin yapıldığı salonun dışındaki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.

İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. “Suriye Demokratik Güçleri” Bunları artık yutmuyoruz. Gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım.

Onun için terörist Gabar’da da teröristtir, Kandil’de Sincar’da Afrin’de de teröristtir. Birileri bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye’deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz.

Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Ve kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettiklerini meşrulaştırmaya çalışabilir. Ama bizim için terörist her yerde teröristtir. Türkiye bu şer şebekelerinin topunu birden mezara gömebilecek imkana sahiptir. Bak şimdi gelirken tepemizde ATAK helikopterlerimizi gördük. Bunlar bizim şu 15 yıllık iktidarımız döneminin şu anda ordumuza kazandırdığı yerli helikopterlerimizdir.

Afrin ile Devam Edeceğiz

Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Ne kadar gerçek, sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz.

Kpsscaffe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.01.2018 14:58
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