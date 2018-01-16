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KİT'lere Kadro İçin Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Açıklama

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında taşerona kadro kapsamına alınmayan KİT personellerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

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KİT'lere Kadro İçin Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Açıklama

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı son dakika açıklamasında taşerona kadro kapsamına alınmayan KİT personellerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

16 Ocak 2018 Salı 16:49
KİT'lere Kadro İçin Bakan Sarıeroğlu'ndan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışmakta olan taşerona kadro kapsamına alınmayan işçilerin durumuna ilişkin bilgi verdi. KİT'lerde çalışan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması yapan Bakan Sarıeroğlu, KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Milliyet'te yer alan bu haber Bakan Sarıeroğlu tarafından yalanlandı.

KİT Nedir?

KİT, yani uzun yazılışı ile Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılır. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmeler olarak ön plana çıkar. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yöneliktir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesindeki kurumlara örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara
Kaynak: Milliyet

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.01.2018 18:15
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Ytp 3 saat önce

İşkur ytp çalışanları olarak sayın bakandan müjde bekliyoruz

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Kit çalışanı 2 saat önce

InsaAllah bu kez de husran yasamayız

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TYP 43 dakika önce

TYP nedir bit mi kit mi

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