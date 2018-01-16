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KİT'lere Kadro Hakkında Bakan'dan Yeni Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan KİT'lere kadro ile ilgili kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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KİT'lere Kadro Hakkında Bakan'dan Yeni Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan KİT'lere kadro ile ilgili kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin son dakika açıklaması geldi.

16 Ocak 2018 Salı 18:16
KİT'lere Kadro Hakkında Bakan'dan Yeni Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, KİT'ledeki taşeron personel için çalışma olduğuna yönelik iddiaları yalanladı

Bakan'ın Açıklamaları Şu Şekilde;

Bugün bazı basın yayın organlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na ait olduğu iddia edilen bazı ifadelere yer verilmiştir.

Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Kapalı Grup Toplantısı'nda, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 696 Sayılı KHK ile çalışma hayatına ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle sorulara sözlü olarak cevap verme imkanı olmamış, Milletvekillerinin sorularına yazılı şekilde cevap verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun gerçekleştirdiği sunum esnasında veya sonrasında ilgili haberlerde iddia edildiği gibi bir ifadesi bulunmamaktadır.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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