KİT'lerdeki Taşeron İşçilerinin Gözü Kadro Müjdesinde

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, kamuda 900 bin taşeron işçisinin kadroya geçirildiğini fakat 70 bin KİT çalışanının bu düzenlemeden mahrum kaldığını, KİT'lerde görev yapan taşeron işçilerin de müjdeli haber beklediğini söyledi.

Ağar, "KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin toplam sayısı 70 bin civarında. 900 bin kişinin kadro düzenlemesinden yararlandığı yerde 70 bin çalışanın kadroya alınmamasını doğru ve adil bulmak mümkün değil. Bu nedenle kamudaki 900 bin taşeron işçiye kadro veren hükümet, KİT'lerdeki 70 bin çalışanı da bir an evvel kadroya almalıdır. Madem reform niteliğinde bir düzenleme yapıldı, bu mağduriyetlerin gölgesinde bırakılmasın.Karayollarında anahtar teslimi işlerde çalışan binlerce işçi kadro beklentisiyle yatıp kadro beklentisiyle kalkıyor. Bu çalışanların talepleri ve mağduriyetleri yetkililerce dikkate alınmalı. Nihayetinde taşeron işçilerin kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların da kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.

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