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KİT'lerdeki Taşeron İşçilerinin Gözü Kadro Müjdesinde

KİT'lerdeki taşeronun kadro beklentisi devam ediyor. Hükümetin 900 bin taşeron işçiyi kamuya sürekli işçi statüsünde almasının üzerinden 2 ay geçti. KİT'lerdeki taşeron kendilerine yönelik kadro müjdesi bekliyor.

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KİT'lerdeki Taşeron İşçilerinin Gözü Kadro Müjdesinde

KİT'lerdeki taşeronun kadro beklentisi devam ediyor. Hükümetin 900 bin taşeron işçiyi kamuya sürekli işçi statüsünde almasının üzerinden 2 ay geçti. KİT'lerdeki taşeron kendilerine yönelik kadro müjdesi bekliyor.

15 Mayıs 2018 Salı 16:00
KİT'lerdeki Taşeron İşçilerinin Gözü Kadro Müjdesinde

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, kamuda 900 bin taşeron işçisinin kadroya geçirildiğini fakat 70 bin KİT çalışanının bu düzenlemeden mahrum kaldığını, KİT'lerde görev yapan taşeron işçilerin de müjdeli haber beklediğini söyledi.

Ağar, "KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin toplam sayısı 70 bin civarında. 900 bin kişinin kadro düzenlemesinden yararlandığı yerde 70 bin çalışanın kadroya alınmamasını doğru ve adil bulmak mümkün değil. Bu nedenle kamudaki 900 bin taşeron işçiye kadro veren hükümet, KİT'lerdeki 70 bin çalışanı da bir an evvel kadroya almalıdır. Madem reform niteliğinde bir düzenleme yapıldı, bu mağduriyetlerin gölgesinde bırakılmasın.Karayollarında anahtar teslimi işlerde çalışan binlerce işçi kadro beklentisiyle yatıp kadro beklentisiyle kalkıyor. Bu çalışanların talepleri ve mağduriyetleri yetkililerce dikkate alınmalı. Nihayetinde taşeron işçilerin kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların da kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.

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adaletli olsun 1 saat önce

adeletli olcagını temenni ederim seçimlerden önce (KİTLER) KADRO ALMALIDIR SÖZLER YERİNE GETİRİLMELİKİ HALK İNANCINA YENİK DÜŞMESİN SAYIN CUMHUR BAŞKANIMZIIN SÖZÜ UNUTULMAYACAKTIR İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA AYDINLIK GETİRİRLER

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