Kış Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu hafta özellik Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının başlayacağı tahminleri yayımlandı. Kar ülkemizin kapısına gelip dayanmışken Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Kış Lastiği takmanın önemine ve takılmaması halinde uygulanacak olan para cezasına değindi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın. 1 Aralık 2018 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi. Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir” ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİKLERİ NASIL OLMALI?

Araçlarda patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağına dikkat çeken Fevzi Apaydın, kış lastiği derinlikleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Apaydın, “Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur” şeklinde konuştu.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI 625 LİRA

Kış lastiği uygulamasının zorunluğu olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Fevzi Apaydın, “Uygulamaya uymayan aracın sürücüsüne 625 lira idari para cezası kesilir ve lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir” ifadelerini kullandı.

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