Kiracılar dikkat! Herkes merak ediyordu, kiralar ne kadar artacak

Kira ödemesi, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider kalemi olarak bütçedeki yerini koruyor. Her yıl yenilenen kira miktarının ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştıan bir konu olarak tartışılmaya devam ediliyor. Fakat bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

ÜFE'YE BAKILIYOR

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; kiraya veren ile kiracı anlaşsa bile Borçlar Kanunu'nda belirlenen zam sınırı aşılamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyon rakamları ile karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyenlere de itibar etmeyin.

12 AYLIK ORTALAMAYA BAKILACAK

ÜFE (Üretici Fiyat Ekdesi) ’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılması gerekiyor. Bu rakam da dün açıklanan rakamlara göre % 21.36 olarak belirlendi. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar % 21.36 oranında kira artışı yapacak. Buna göre; 1000 liralık kira 1213 TL olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 TL. Bu tavan fiyat. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.

Kaynaklar; Posta Gazetesi - Hürriyet Gazetesi

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