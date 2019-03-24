Kira Geliri Olanlar Dikkat! 25 Mart Son Gün!

25 Mart tarihinde beyanlarını gerçekleştirmeyenlere para cezası çıkabilir.

Mükellefler yarın saat 23.59’a kadar gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ‘Hazır beyan Sistemi’ne girerek hazırlanmış beyanları onaylayarak hızlı ve kolay bir şekilde beyanname verebilecek.

Doğru Beyan Kurtarıcı Oluyor!

Kira gelirini doğru şekilde beyan etmenizde fayda var. Çünkü kira gelirlerini elden aldığını iddia eden vatandaşlar için şöyle bir uyarımız var. Devlet artık bunun kontrolünü müfettişler aracılığıyla da olsa sağlıyor. Elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini kontrol ediyor veya PTT’den bilgi istenebiliyor. Bu nedenle doğru beyanda bulunmak sizi başka mağduriyetlerden ve olası vergi cezalarından koruyacaktır.

İlk Taksiti Mart Bitmeden Ödemek Gerekiyor!

Kira gelirlerini süre bitimine kadar beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler 4400 liralık istisna tutarlardan da yararlanamıyor. Beyanname verdikten sonra tahakkuk eden yani bildirilen verginin tamamının peşin veya iki taksitten ilkinin bu ayın sonuna kadar anlaşmalı bankalara, PTT şubelerine veya gib.gov.tr üzerinden ödenmesi gerekiyor. İkici taksitte son gün 31 Temmuz.

Evini Yeni Alanlar İçin İndirim

Kiraya verdiğiniz konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız ‘gerçek gider’le, evin satın alma bedelinin yüzde 5’ini kira gelirinizden düşebilirsiniz. Yüzde 5 indirim, bir ev için geçerli. İşyerleri yüzde 5 gider indiriminden yararlanamaz.

Evini Krediyle Satın Alanlar Gider Gösterebilir

Kiraya verdiğiniz evi, banka kredisi kullanarak satın aldıysanız, ‘ödediğiniz faizleri’, kira gelirinizden düşebilirsiniz. Bankaya yapılan ödemelerin toplamını değil, o ödemelerin içinde yer alan ‘faizleri’ gelirden indirebilirsiniz.

Evi Kirada Olup Kendisi Kiracı Olanlar!

Evini kiraya veren, kendisi de kirada oturuyorsa, ‘gerçek gider’ yöntemini seçip, ödediği kirayı elde ettiği kiradan düşürerek ciddi bir indirim sağlayabilir.

Vergi İletişim Merkezi’nden Büyük Kolaylık!

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar ‘444 0 189’ numaralı Vergi İletişim Merkezi’nden yardım isteyebilecek.