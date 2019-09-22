Kimliğiyle Giden Alıyor! İşte Devlet Tarafından Verilen Karşılıksız Destekler! Ayda bin 384 TL!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte hazırlanan 100 günlük eylemler paketleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlara, bakım, eğitim, öğretim ve daha birçok ad altında karşılıksız destekler sunuluyor. Bazı destekler çok eski zamanlardan bu yana vatandaşların hizmetine sunulurken bazı yeni destekler de veriliyor. Mağdur durumda olan pek çok kesime karşılıksız destekler var. Bu destekler, yaşlılara, hastalara, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.

2022 AYLIĞI

Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri 609 liradan az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmez. Yaşlılara 637 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

DUL VE MUHTAÇ VATANDAŞLARA AYLIK

Eşi vefat eden ve SGK’sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

EV KADINLARINA 15 BİN LİRA

Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere ‘Gelir Getirici Projeler’ adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS)

Hanedeki kişi başına düşen geliri 852 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılmalı.

ENGELLİYE BAKAN YAKININA AYDA 1384 LİRA

Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve ‘Ağır engelli’ ibaresi bölümünün ‘evet’ olarak işaretlenmesi gerekiyor.

Ayrıca kişi başına düşen gelir 1219 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1384 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılacak.

DOĞUM YARDIMI

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600’er TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

EĞİTİM YARDIMI

Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Ya rdım için hanedeki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

DAR GELİRLİYE ELEKTRİK

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadarını devlet karşılıyor. Devlet ayrıca, ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ sağlıyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

MUHTAÇ ASKER AİLESİNE

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT’ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na.

YETİM ÇOCUĞA

Çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL ödeme yapılır. Bu yardım; annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan 18 yaşın altındaki çocuklara ödeniyor.

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