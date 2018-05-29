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Kılıçdaroğlu: Yoksul Ailelere 1000 TL Maaş Vereceğiz

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada önemli açıklamalarda bulunurken önemli bir seçim vaadini kamuoyuna duyurdu.

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Kılıçdaroğlu: Yoksul Ailelere 1000 TL Maaş Vereceğiz

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada önemli açıklamalarda bulunurken önemli bir seçim vaadini kamuoyuna duyurdu.

29 Mayıs 2018 Salı 22:10
Kılıçdaroğlu: Yoksul Ailelere 1000 TL Maaş Vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta katıldığı bir iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için çalışmalarını son sürat devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Bölgeye gelen Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığı tarafından Arsan Center'da gerçekleştirilen iftar programında parti mensuplarına hitap etti. Kılıçdaroğlu, seçim öncesi partisinin vizyon ve hedeflerini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şu şekilde;

"- 4 ülke bir araya geleceğiz ve OBİT'i kuracağız.

- Yoksul ailelerin ayda 1000 lira hesabına yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek.

- Eğitimi yeniden dizayn etmek zorundayız. Gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime harcayacağız.

- Teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseleri OSB ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte yönetecek.

- Çocuklarımızın daha iyi nitelikli okullarda okuması lazım.

- Eğitim herşeyin anahtarıdır.

- Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkmasının tek sebebi sanayi devrimini kaçırmasıdır.

- Devleti yöneten kişilerin 50 yıl sonrasını düşünmesi lazım."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaChpKemal Kılıçdaroğlu
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