Kııçdaroğlu'ndan Flaş Bedelli Askerlik Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi.

Katıldığı bir programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Saray sözcüsü birlikte Abdullah Gül'e gittiler. Haber doğru ama gazeteciler yazamıyor.

Bir internet sitesi genel yayın müdürü haberi koydu ve işinden edildi. Haber doğru mu doğru, ama gazeteciler yazamıyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı adayının tartışıldığı süreçte Saray'ın Sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı'nı Abdullah Gül'e gönderemezsiniz.

Hala elle tutulur bir açıklama yapamadılar. Efendim 'Suriye konusunu açıklamak için gönderdik' diyorlar. Saray'ın sözcüsünün ne işi var orada? Bu ülkenin dış işleri bakanı yok mu?

Bugün medya sahipleri atama yoluyla medya patronu oluyor. Sen bunu altı ay yapacaksın bütün giderlerini karşılayacaksın deniyor.

Beş temel sorunumuz var; Birincisi Demokrasi.

İkincisi eğitim, hiçbir anne baba çocuklarının yarın hangi okula gideceğini bilmiyor,

Dış politika siz daha iyi biliyorsunuz. Türkiye ekonomisi şu anda tefecilere teslim edilmiş durumda. Londra'da bir grup tefeciye ödedikleri faiz 150 milyar dolar.

Şu anda hükümet dünyanın en yüksek faizi ile borçlanmak zorundadır. Sandığa giderken ortak irade sergilemeliyiz. Demokrasimiz olmalı."

Bir siyasal iktidar düşünün. medya üzerinde egemen. Parlamentoda egemenliğine karşın bir de üstelik KHK yayınlama yetkisi var. Bütün bunlara sahip iktidar yönetemiyor.

Demokrasi bağlamında bir araya gelmemiz lazım. Çiftçi dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Biz medya hakkında şunları düşünüyoruz.

Bir patron sadece gazetecilik yapacak. Bunların dışında kaldığı zaman etki altında kalıyor ve bir süre sonra teslim oluyor. Gazetelerin dağıtımı tek elden yapılmalı.

Gazeteciler sendikalı olmalı. dolayısıyla haberini özgürce yapmalı. Yeri geldiğinde sendika patrona dur demeli.

Gazeteciliğin evrensel değerlerle bir araya getirilmesi lazım. RTÜK'ün yeniden yapılandırılması lazım. Siyasi otoritenin baskısı üzerine, medya üzerine baskı yapılması için bunlar yapılıyor. Bilinmesi lazım."

BEDELLİ ASKERLİK MESELESİ

Başbakan 'bedelli askerlik değerlendirilir' diyor.

Partisinin sözcüsü çıkıyor 'Binali Yıldırım'ın kendi görüşüdür, bedelli gündemimizde yok' diyor. Başbakan'ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil; Saray'ın iradesiyle geldi

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