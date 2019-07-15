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‘Keriz silkeleme’ davasında bir ilk

43 kişinin soruşturulduğu, borsadaki manipülasyon’da ilk kez bir şirket maddi manevi tazminat davası açtı.

‘Keriz silkeleme’ davasında bir ilk

43 kişinin soruşturulduğu, borsadaki manipülasyon’da ilk kez bir şirket maddi manevi tazminat davası açtı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:32
‘Keriz silkeleme’ davasında bir ilk

Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde etmek, sermaye piyasasında en önemli suçlardan biri olarak biliniyor. Daha önce manipülasyon için birçok suç duyurusunda bulunuldu, ceza davası dava açıldı. Ancak ilk kez bir şirket, kamuoyunda ‘keriz silkeleme’ olarak bilinen operasyona kurban gittiğini iddia etti ve ilgili kişilere maddi manevi tazminat davası açtı.

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, 16 milyon euro zarara uğratıldıkları gerekçesi ile suç duyurusunda bulunan Malta merkezli yatırım ve aracılık şirketi XNT Limited Şirketi, maddi manevi tazminat almak için 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

Davalıların mal varlığı üzerine tedbir konulması istenen başvuru dilekçesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun da birçok kez haklarında suç duyurusunda bulunduğu ve işlem yasağı getirdiği Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. AŞ ile Metin Yüksel ve Rıza Kutlu Işık suçlandı. Dilekçede şirket hisselerinde manipülasyon yapıldığı bu yüzden XNT Limited’in zarar gördüğü öne sürülerek yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Çemaş’ta çapraz işlemler yapıldı. 14 Kasım 2018’de başlayan blok satış süreci 19 Aralık’a kadar sürdü. Çemaş hissedarı müvekkil şirket, hem Işıklar Holding ile yapılan hizmet sözleşmesi nedeniyle zarara uğradı. Kamu Aydınlatma Platformu üzerinde yapılan gerçek dışı açıklamalarla hisse fiyatı üzerinde oynandı.”

Dilekçede şüpheli işlemlerin, Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtilerek 300 bin TL’lik manevi, 700 bin TL’lik de maddi tazminat ödenmesi talep edildi.

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