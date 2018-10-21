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Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere 50 Bin Lira Destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşlara 50 Bin TL destek sağlıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

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Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere 50 Bin Lira Destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşlara 50 Bin TL destek sağlıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

21 Ekim 2018 Pazar 16:24
Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere 50 Bin Lira Destek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşlara 50 Bin TL destek sağlıyor. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Kenişini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler için İŞKUR'un resmi internet sitesinde ''Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

1) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.

2) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.

3) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 36.000 TL destek sağlanmaktadır.'' ifadelerine yer verilmektedir.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlüler

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Türkiye İş Kurumu internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Kaynaklar; iskur.gov.tr

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Son Güncelleme: 21.10.2018 19:52
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