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Kemal Tanca’dan konkordato başvurusu

1950 yılında kurulmuş olan Kemal Tanca konkordato ilan etti. Mahkeme, konkordato talebini incelemek üzere ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istedi.

Kemal Tanca’dan konkordato başvurusu

1950 yılında kurulmuş olan Kemal Tanca konkordato ilan etti. Mahkeme, konkordato talebini incelemek üzere ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istedi.

01 Kasım 2019 Cuma 20:12
Kemal Tanca’dan konkordato başvurusu

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Türkiye’de 150’ye yakın mağazası bulunan Kemal Tanca markası konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Dün talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Konkordato için rapor bekleniyor

Mahkeme geçici konkordato talebinin en kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması için bilirkişiye bir günlük süre içinde ön rapor tanzim etmesine, gelen rapor doğrultusunda da konkordato için geçici mühlet verilip verilmeyeceğine karar verdi.

Türkiye'deki 130 mağazasının tamamı kendisine ait olan Kemal Tanca, ürünlerinin %90'ını yurt içinde üretilirken %10'luk kısmını ise İtalya, Fransa ve İspanya'dan ithal ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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KonkordatoMahkemeKEMAL TANCA1950 Yılında Kurulmuş Olan Kemal Tanca
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