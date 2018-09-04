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Katar ile çok önemli imza atıldı!..

Türkiye ile Katar arasında sözlü anlaşmaya varılan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını imzalandı İmzalar, iki ülke ticaret bakanları tarafından atıldı.

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Katar ile çok önemli imza atıldı!..

Türkiye ile Katar arasında sözlü anlaşmaya varılan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını imzalandı İmzalar, iki ülke ticaret bakanları tarafından atıldı.

04 Eylül 2018 Salı 16:17
Katar ile çok önemli imza atıldı!..

Türkiye ile Katar arasında sözlü anlaşmaya varılan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını imzalandı İmzalar, iki ülke ticaret bakanları tarafından atıldı.

Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık anlaşması imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katarlı mevkidaşı Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani anlaşmanın paraflanması üzerine bir araya geldi.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin de hedeflendiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 04.09.2018 17:01
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katar çok önemli imza atıldı
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