Kasko yaptırmayan araçların sayısı artıyor

Trafiğin ve araç sayısının çok olduğu şehirlerde her an bir kazaya karışmak olası. Böyle bir durumda kasko, araç sahipleri için kurtarıcı oluyor. Kaskonun kapsamı değişmekle birlikte genellikle çalınma, yangın ve doğal afetler için yapılıyor. Ancak her yıl kasko yaptıranların sayısı azalıyor. Sigorta fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com’a göre, kasko seçerken sigortanın kapsamı, kaza sonrası araç temini, tedavi masrafları gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.