Karamollaoğlu: Seçimden Sonra Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'de düzenlediği mitingde ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücreti işaret eden Karamollaoğlu, açlık sınırının altında kalan Asgari ücret yüzünden vatandaşın borcunun arttığı, günden güne bunalıma girdiğini söyledi. Asgari ücretle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması halinde ekonomiye can verileceğini, ticaretin ve istihdamın artacağını söyleyen Karamollaoğlu, çeşitli israfların durdurulması neticesinde bu zamların kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu: "Eğer ücretlerde artış sağlansa ne yapacak bizim insanımız ihtiyaçlarını giderecek. Faizle alıp ödeyemediği paralarla bu paraları gidermeye çalışıyor. Açlık sınırı , adı üstünde açlık sınırı. Yoksulluk sınırı bile zenginlik sınırı değildir.

Yoksulluk sınırı bir ailenin tüm ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayabileceği bir gelir seviyesini işaret eder. Siz insanlara bu ihtiyaçlarını verirseniz, insanlar alışveriş yapar, ekonomi canlanır. Yeni istihdam, yeni yatırımlar ortaya çıkar. Bu kalkınmanın olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Allah nasip eder de iktidara gelirsek , ilk başlangıçta yüzde 25 zam yapacağız, her yıl yüzde 7 zam yapalım, 10 sene sonra asgari ücret reel manada bugünkünün 2 katına çıkar. Geçmişte bu yapılsaydı bugün asgari ücret 3 bin 200 , 3 bin 500 lira arasında olur, bir travma meydana gelmezdi." dedi.

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