Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Karamollaoğlu: Seçimden Sonra Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'de düzenlediği mitingde ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

banner396

Karamollaoğlu: Seçimden Sonra Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'de düzenlediği mitingde ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

03 Haziran 2018 Pazar 10:04
Karamollaoğlu: Seçimden Sonra Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'de düzenlediği mitingde ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücreti işaret eden Karamollaoğlu, açlık sınırının altında kalan Asgari ücret yüzünden vatandaşın borcunun arttığı, günden güne bunalıma girdiğini söyledi. Asgari ücretle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması halinde ekonomiye can verileceğini, ticaretin ve istihdamın artacağını söyleyen Karamollaoğlu, çeşitli israfların durdurulması neticesinde bu zamların kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu: "Eğer ücretlerde artış sağlansa ne yapacak bizim insanımız ihtiyaçlarını giderecek. Faizle alıp ödeyemediği paralarla bu paraları gidermeye çalışıyor. Açlık sınırı , adı üstünde açlık sınırı. Yoksulluk sınırı bile zenginlik sınırı değildir. 

Yoksulluk sınırı bir ailenin tüm ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayabileceği bir gelir seviyesini işaret eder. Siz insanlara bu ihtiyaçlarını verirseniz, insanlar alışveriş yapar, ekonomi canlanır. Yeni istihdam, yeni yatırımlar ortaya çıkar. Bu kalkınmanın olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Allah nasip eder de iktidara gelirsek , ilk başlangıçta yüzde 25 zam yapacağız, her yıl yüzde 7 zam yapalım, 10 sene sonra asgari ücret reel manada bugünkünün 2 katına çıkar. Geçmişte bu yapılsaydı bugün asgari ücret 3 bin 200 , 3 bin 500 lira arasında olur, bir travma meydana gelmezdi." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.06.2018 10:06
Anahtar Kelimeler:
karamollaoğlu seçimden asgari ücrete yüzde zam yapacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Enes 1 saat önce

Tamam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Emeklilere İkramiye Ödemesi Hakkında Yeni Açıklama
Emeklilere İkramiye Ödemesi Hakkında Yeni Açıklama
Kamuya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşları Şimdiden Eridi
Kamuya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşları Şimdiden Eridi
Yerli Otomobilin CEO'u Mehmet Gürcan Karakaş'tan İlk Açıklama
Yerli Otomobilin CEO'u Mehmet Gürcan Karakaş'tan İlk Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim