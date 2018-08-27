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Karadeniz'de bir ilk... Araplara satıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda adeta akın eden Arap turistler, Ordu ve çevre illerde konut, arsa, tarla alımını sürdürürken ilk kez fındık bahçesi alımı yaptılar.

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Karadeniz'de bir ilk... Araplara satıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda adeta akın eden Arap turistler, Ordu ve çevre illerde konut, arsa, tarla alımını sürdürürken ilk kez fındık bahçesi alımı yaptılar.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:43
Karadeniz'de bir ilk... Araplara satıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda adeta akın eden Arap turistler, Ordu ve çevre illerde konut, arsa, tarla alımını sürdürürken ilk kez fındık bahçesi alımı yaptılar.

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelip, 4 yıldır yoğun bir şekilde Ordu ve çevre illerini ziyaret eden Arap turistlerden bazıları, şehirde konut satın alarak yaz tatili yapıyor. Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiği ve buradan gayrimenkul satın aldıkları belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı belirtiliyor.

Ordu'da 2015, 2016 ve 2017 Tapu Kadastro'da kayıtlı verilere göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul satın alımı yaptı.

Gayrimenkul satışının ardından ilk kez fındık bahçesi satışı gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi Ordu'ya bağlı Ünye’nin Gölevi bölümünde yaklaşık 11 dönümlük fındık bahçesini satın aldı. Söz konusu kişinin bu mevkiden bir ev satın aldığı, evin yanında bulunan 10 bin 842 metrekare fındıklığı da satın alarak fındık yetiştiriciliği yapacağı öğrenildi.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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karadeniz ilk araplara satıldı
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Kaan 5 dakika önce

Satin parsel parsel filistin gibi olucaz . Bakalim o sattiginiz yerlerde yasatcaklarmi sizi

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